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Spiegel: бундестаг одобряет — Германия начнёт создание «противоракетного щита» с помощью израильской системы ПРО

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Бюджетный комитет бундестага одобрил план по выделению первого транша в размере €560 млн на закупку израильской системы ПРО Arrow 3 для создания «противоракетного щита», сообщает Der Spiegel. Ожидается, что его общая стоимость составит €4 млрд. Как отмечает издание, это решение было принято, несмотря на предупреждения немецких ведомств о финансовых рисках: в случае, если контракт с Израилем не удастся заключить по вине Германии, ей придётся выплатить Израилю компенсацию.
Spiegel: бундестаг одобряет — Германия начнёт создание «противоракетного щита» с помощью израильской системы ПРО
AP

Германия может начать создание «противоракетного щита»: в среду бюджетный комитет германского бундестага одобрил план по выделению первого транша в размере €560 млн на закупку израильской системы ПРО Arrow 3. Ожидается, что общая стоимость «противоракетного щита» составит €4 млрд. Кроме того, бюджетный комитет дал добро на выделение около €950 млн для приобретения шести немецких зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM, пишет Der Spiegel.

Предполагается, что контракт на закупку системы ПРО будет заключён с Израилем до конца 2023 года. Ввод «противоракетного щита» в эксплуатацию ожидается к концу 2025 года.
 
Система ПРО Arrow разработана и производится израильской компанией Israel Aerospace Industries в сотрудничестве с американским авиастроительным концерном Boeing. Arrow 3 используется на базах ВВС Израиля с 2017 года. Система предназначена для перехвата ракет большой дальности. Израиль использует его для защиты от атак со стороны Ирана или Сирии.
 
Первый транш в размере €560 млн предназначен для заключения предварительного соглашения о покупке системы, говорится в письме Министерства финансов Германии бюджетному комитету. Эти средства будут направлены на «создание производственных мощностей» в Израиле.
 
В своём письме бюджетному комитету министерство финансов также указывает на финансовые риски. В случае если контракт с Израилем не удастся заключить по вине Германии, ей придётся выплатить Израилю компенсацию в размере до €560 млн.
 
Федеральная счётная палата Германии ранее также предупреждала о рисках. Её эксперты раскритиковали тот факт, что в стране не завершены подготовительные строительные работы, требуемые для размещения комплекса Arrow 3 — и что на это уже выделяются деньги. Среди прочего выбранное место размещения системы в Бранденбурге может вызвать проблемы из-за «песчаного грунта».
 
Как отмечает издание, закупка Arrow 3 и Iris-T SLM будет финансироваться за счёт средств из «специального фонда бундесвера» в размере €100 млрд, созданного правительством Германии после начала конфликта на Украине.
 
По данным израильской компании Israel Aerospace Industries, система ПРО Arrow 3 способна перехватывать баллистические ракеты, выпущенные с расстояния до 2400 км. Она считается достаточно мощной, чтобы обеспечить защиту даже соседних стран ЕС, передаёт Der Spiegel.
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