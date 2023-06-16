Der Standard: «настроена очень открыто» — экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что всерьёз думает о переезде в Россию

В кулуарах Петербургского международного экономического форума бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что всерьёз рассматривает возможность переезда в Россию, пишет Der Standard. При этом, по её словам, чтобы стать русской и получить российский паспорт, ей сначала нужно как следует выучить русский язык, а также прочитать произведения русской классической литературы. Как отмечает издание, заявление Кнайсль ещё раз «продемонстрировало её политическую близость к Москве».

На Петербургском международном экономическом форуме, который начался в среду, бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль выступила в качестве спикера сразу на трёх мероприятиях. В кулуарах форума она привлекла внимание заявлением, которое ещё раз «продемонстрировало её политическую близость к Москве»: она всерьёз рассматривает возможность переезда в Россию, пишет Der Standard.

На вопрос о том, хочет ли она также получить российский паспорт, она ответила более осторожно: «Чтобы стать русской, мне нужно как следует выучить русский язык». «Надо дочитать «Войну и мир», надо будет прочитать Достоевского и по крайней мере два произведения Чехова, тогда уже можно будет заводить об этом разговор», — подчеркнула Кнайсль.

Однако в целом, по её словам, она «настроена очень открыто». Во всяком случае, по Австрии она не скучает, отметила Кнайсль, которая в настоящее время проживает в Ливане.

Карин Кнайсль, представительница ультраправой Австрийской партии свободы, занимала должность министра иностранных дел Австрии с декабря 2017 года по июнь 2019 года. Её неоднократно критиковали за близость к президенту России Владимиру Путину, которого она даже пригласила на свою свадьбу в 2018 году. Фотографии, на которых она делает реверанс перед Путиным, вызвали в то время широкий международный резонанс, передаёт Der Standard.