Der Standard: «настроена очень открыто» — экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что всерьёз думает о переезде в Россию
На Петербургском международном экономическом форуме, который начался в среду, бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль выступила в качестве спикера сразу на трёх мероприятиях. В кулуарах форума она привлекла внимание заявлением, которое ещё раз «продемонстрировало её политическую близость к Москве»: она всерьёз рассматривает возможность переезда в Россию, пишет Der Standard.
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