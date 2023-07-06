wPolityce: вплоть до принятия решений — большинство поляков озабочены влиянием России на политику и экономику в ЕС

Обладая большими возможностями, Россия оказывала существенное влияние на процесс принятия решений как в самом ЕС, так и внутри его стран-членов, считает большинство польских граждан. Они указывают на серьёзную проблему незаконного и скрытого российского влияния в области политики и бизнеса и их связей с ЕС, которые неорбходимо выяснить с помощью независимых органов, сообщает wPolityce.

Из результатов опроса, проведённого по заказу Центра исследований европейской политики, следует, что более половины поляков — 53% — согласны с утверждением, что Россия обладала возможностями реального влияния на решения, которые принимали отдельно государства — члены Европейского союза, так и внутри самого ЕС. 27% придерживаются противоположного мнения. Каждый пятый респондент не имеет мнения по этому поводу, пишет wPolityce.

По мнению респондентов, в институтах ЕС и его государств-членов существует реальная и серьёзная проблема незаконного и скрытого российского влияния. Так считает 55% опрошенных. Одновременно респонденты указывают на проблему связей некоторых европейских политиков с российскими корпорациями.

Почти две трети респондентов — 61% — считают, что такие зависимости могли повлиять на политические решения, принимаемые в странах этими политиками. Противоположного мнения придерживаются 22%.

В ходе опроса также стало ясно, что поляки скептически относятся к эффективности институтов ЕС в плане того, каким образом они противодействуют российскому влиянию. Только лишь каждый пятый респондент — 21% — считает, что они сделали всё возможное, чтобы выявить, выяснить и предотвратить установление неформальных связей с Россией. Противоположное мнение высказали 60% человек, и у 18% не было собственного мнения.

Более того, 56% поляков считает, что и впредь Россия будет предпринимать шаги, нацеленные на завоевание благосклонности властей отдельных стран — членов ЕС. В свою очередь 29% граждан Польши не испытывают таких страхов.

Подавляющее большинство поляков также выступают за то, чтобы любые связи ЕС и стран-членов с российской политикой и бизнесом были выявлены независимыми органами. 64% поляков требует таких мер, и лишь 21% не видит в этом никакой необходимости. «Любопытно и то, что желание выяснить влияние и связи с Россией выражают сторонники почти всех политических партий», — резюмирует wPolityce.