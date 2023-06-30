Rzeczpospolita: шпионаж в пользу Москвы — в Польше задержали российского хоккеиста

«Российские шпионы попадаются один за другим!» — такими словами министр юстиции Польши прокомментировал арест российского хоккеиста Максима Сергеева, который, по словам поляка, стал 14 членом шпионской сети, раскрытой польскими службами. Россиянину обвинения грозит до 10 лет лишения свободы, и прокуратура не исключает очередных арестов по этому громкому делу, сообщает Rzeczpospolita.

«Гражданин Российской Федерации Максим С. — профессиональный спортсмен и хоккеист клуба первой лиги, был членом шпионской сети, которая действовала на территории Польши и сотрудничала с российскими спецслужбами. Он был задержан в Силезии сотрудниками Агенства Внутренней Безопасности Польши в рамках расследования Люблинского отдела по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Люблине, занимающейся делом этой шпионской сетки», пишет Rzeczpospolita.

«Прокурор предъявил задержанному обвинения в участии в организованной преступной группе и деятельности в пользу иностранной разведки, направленной против интересов Республики Польша», — сообщает Национальная прокуратура. Эти обвинения могут повлечь за собой меру наказания размере 10 лет лишения свободы.

Rzeczpospolita отмечает, что в рамках шпионской сети хоккеист был привлечён к выявлению критической инфраструктуры в нескольких воеводствах. В курсе результатов исследований он постоянно держал своих заказчиков, за что получал соответствующее вознаграждение, указывает прокуратура. На момент задержания гражданин России находился в Польше один год и восемь месяцев — с октября 2021 года.

Ввиду обеспечения правильного хода расследования и реального опасения побега в связи с суровым наказанием, прокурор ходатайствовал о временном аресте подозреваемого. Указав на высокую вероятность совершения подозреваемым предполагаемых действий, суд выразил своё согласие на его арест, ведь это громкое дело, в котором задействованы иностранцы из-за восточной границы Польши.

В марте этого года, после первых арестов, глава МВД и администрации, координатор спецслужб Мариуш Каминский заявил, что подозреваемые готовились к диверсии в пользу российской разведки и диверсионным шагам по её заказу, а также вели разведывательную деятельность в ущерб Польши. В ходе первой волны, в середине марта, были арестованы девять предполагаемых членов шпионской сети.

Тогда были задержаны только белорусы и украинцы, затем — три россиянина, а сегодня — хоккеист. В целом 14 подозреваемых. Издание обращает внимание на то, что предполагаемые шпионы действовали в Подкарпатье. Они мониторили железнодорожные пути и осуществляли свои действия на маршрутах поездов, направляющихся в сторону пограничных переходов с Украиной, куда в итоге поступала военная техника и гуманитарная помощь.

В задачи группы, по словам министра Каминьского, входили распознание и фиксирование перевозок с оружием для Украины. «Подозреваемые также готовились к диверсионным действиям, направленным на паралич поставок техники, оружия и помощи на Украину», — добавил глава МВД. Он рассказал, что сотрудники Агенства Внутренней Безопасности собрали улики в виде видеонаблюдения, электронного оборудования и передатчиков GPS, которые были установлены на транспортных средствах, следующих на Украину и в различных местах вблизи самой границы.

Более того, по сведениям Агентства внутренней безопасности, группе также было поручено ведение пропагандистской деятельности с целью дестабилизации польско-украинских отношений и разжигания враждебных настроений в Польше по отношению к государствам НАТО, а также критики политики польского правительства по отношению к Украине. Следовательно, прокуратура не исключает очередных арестов по этому громкому делу.