Politico: украинцы опасаются, что за борьбой с предателями скрывается политическая охота на ведьм
Чуть ли не каждый день украинскими властями оглашается очередное дело о предполагаемой государственной измене со стороны высокопоставленных сотрудников органов безопасности, правоохранительных органов, прокуратуры, представителей госпромышленности, мэров и других выборных должностных лиц.
А украинские власти говорят, что они только начинают свою охоту на тех, кто предал страну и до сих пор подрывает безопасность и оборону Украины.
Однако по мере развития нынешнего конфликта чистки начинают носить всё более неотложный характер. И, возможно, более политический, поскольку со стороны оппозиционных политиков и лидеров гражданского общества звучит всё больше критики в адрес правительства. Они открыто и всё активнее критикуют Владимира Зеленского, обвиняя украинского президента и его команду в том, что те используют войну для консолидации как можно большей власти в своих руках.
Но несмотря на наличие немалого числа свидетельств государственной измены и пособничества России, на Украине растёт беспокойство по поводу того, что не все дела и обвинения законны.
Некоторые подозревают, что охота на шпионов теперь сливается с политической охотой на ведьм. Они опасаются, что этот поиск предателей может быть всё чаще связан с политиканством, или личной неприязнью, или с попытками скрыть коррупцию и правонарушения, или же со стремлением отвлечь внимание от растущих вопросов по поводу некомпетентности украинского правительства в преддверии ввода российских войск.
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