Daily Mail: «во имя национальной безопасности» — ЕС намерен позволить европейским правительствам следить за журналистами

Постпреды ЕС согласовали законопроект, который позволит правительствам блока использовать шпионское программное обеспечение для слежки за журналистами, сообщает Daily Mail. Защитники свободы прессы уже раскритиковали этот документ, заявив, что он может «открыть дверь для всех видов злоупотреблений».

Евросоюз намерен позволить правительствам стран этого блока использовать шпионское программное обеспечение для слежки за журналистами и для раскрытия конфиденциальных журналистских источников, сообщает Daily Mail. Причём, как отмечает издание, делаться это будет «во имя национальной безопасности».



Защитники свободы прессы предупреждают, что этот закон расширит юридические «лазейки», которые позволят правительствам устанавливать шпионское ПО на телефоны и компьютеры журналистов, в том числе британских репортёров, работающих в ЕС.



Данный законопроект, который уже согласован постпредами в Брюсселе, расширяет перечень исключений для слежки под предлогом «национальной безопасности». Теперь этот перечень не будет ограничиваться терроризмом и угрозами национальной безопасности.



Законопроект в случае его принятия позволит Евросоюзу использовать широкий спектр преступлений, от краж и музыкального пиратства до убийств, в качестве юридического оправдания для использования «внедрённого программного обеспечения для слежки» за журналистами.

Сторонники свободы прессы предупредили, что изменения, внесённые в последнюю минуту по требованию Франции, могут «открыть дверь для всех видов злоупотреблений».



Активисты раскритиковали этот документ, предупредив, что он может представлять угрозу для свободы прессы и оказать «сдерживающее воздействие» на осведомителей.



Постпреды ЕС теперь передадут этот законопроект в Европейский парламент с целью проработки окончательного текста.



Европейская комиссия, высший орган исполнительной власти Евросоюза, приветствовала соглашение государств-членов блока по этому законопроекту и призвала к его скорейшему принятию в качестве закона.