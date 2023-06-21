SwebbTV: глобалисты пребывают в ужасе от альтернативных СМИ и всеми силами пытаются их запретить

Интернет и альтернативные СМИ усложнили глобалистам беспрепятственное распространение своих идеологических мистификаций и обмана, в результате чего они следуют методичке для того, чтобы иметь возможность контролировать мировые информационные потоки и заставлять замолчать своих критиков. Об этом в интервью порталу SwebbTV заявил обозреватель Ларс Берн, который убеждён, что противники свободы слова ломают голову над тем, как заглушить такие каналы, как тот, на котором он выступает.

В интервью SwebbTV аналитик Ларс Берн рассказал своё видение того, как глобалисты смотрят на интернет и альтернативные СМИ, которые раскрывают их планы. По его словам, западные глобалисты разрабатывают инструкции, как заставить замолчать непокорные им источники информации, пишет SwebbTV.

Берн считает, что происходящее не так уж и удивительно, поскольку ООН образовалась по инициативе западной олигархии, имеющей огромное влияние на организацию, не в последнюю очередь Билла Гейтса, финансирующего ВОЗ. Аналитик убеждён, что систему ООН «обманывают» представители этих финансовых интересов. «При таких деньгах надо понимать, что сидящие там чиновники получают разного рода откаты и становятся зависимыми, они становятся привержены этим интересам», — заявил эксперт SwebbTV.

На сегодняшний день правящие олигархи больше всего боятся того, что Интернет создал возможности для свободного обмена мнениями, которые охватывают очень широкие круги. Они ломают себе голову, чтобы придумать способы заглушить такие каналы, как SwebbTV, потому что им это не нужно. Западному олигархату не нужно, чтобы у обычных людей был шанс выйти в эфир и была возможность общаться друг с другом и обмениваться мнениями.

По словам Берна, президент США Джо Байден — всего лишь «инструмент» в руках глобалистов. За американским президентом действительно стоит олигархия, которая решает, и поэтому Дональда Трампа, которого невозможно контролировать, им нужно остановить любой ценой. «Это будет борьба за власть, так что посмотрим, удастся ли нам защитить нашу свободу выражения мнений. Но то, что мы видим сегодня в Соединённых Штатах — чрезвычайно пугающе, где они заходят так далеко, что обвиняют бывшего президента в совершенно нелепых вещах, лишь бы посадить его в тюрьму и препятствовать свободе слова», — продолжает Берн.

Однако больше всего аналитик опасается того, что постоянно продавливающие свои позиции китайцы переплетутся с западной олигархией. «Тогда свободы точно не будет», — опасается Ларс Берн в завершении интервью порталу SwebbTV.