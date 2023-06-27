Очередной этап «декоммунизации»: Польша начала массовый процесс люстрации сотрудников госслужб

Новый закон предусматривает увольнение лиц, которые в период Польской Народной Республики работали либо сотрудничали с органами госбезопасности. Экс-министр обороны Антоний Мачеревич согласен с такими мерами, и по его оценкам, около 40 тыс. поляков рискует потерять работу. У руководителей польских госаппаратов будет всего неделя, чтобы предоставить Институту национальной памяти список всех сотрудников, родившихся до 1 августа 1972 года, сообщает Radio Zet.

В «Законодательном вестнике» Республики Польша появился закон «О внесении изменений в закон о государственной службе». Это правительственный проект, принятый Сеймом и подписанный Президентом страны Анджеем Дудой вопреки несогласию Сената, пишет на Radio Zet польский журналист Михал Гурецкий

Начиная с сегодняшнего дня — 27 июня — у руководителей госаппаратов будет всего лишь неделя на то, чтобы предоставить Институту национальной памяти точные документы. Комиссия по расследованию преступлений против польского народа должна получить список всех сотрудников, родившихся до 1 августа 1972 года. Автор уточняет, что в документах должна содержаться дата рождения, имя, фамилия, номер PESEL или в случае его отсутствия имя отца. Начался массовый процесс люстрации, в ходе которого тысячи людей смогут потерять работу.

Закон предусматривает увольнение лиц, которые с 22 июля 1944 года по 31 июля 1990 года работали или служили в органах государственной безопасности либо являлись их сотрудниками. «Это очередной этап «декоммунизации», — подчёркивает журналист. Новые обязательства распространяются на органы государственного управления, то есть управления воеводств и повят, управления полиции, пожарные команды, комитеты образования, налоговые палаты и воеводские военные штабы, перечисляет он.

Экс-министр обороны Антоний Мачеревич прокомментировал поправки в закон следующими словами: «эти люди — офицеры, находившиеся на действительной службе в период Польской Народной Республики — не самые подходящие люди для принятия решений об административной структуре Польши». Более того, по его мнению, ввиду сегодняшнего украинского конфликта, бывшие агенты по прежнему могут быть подвержены шантажу. По оценкам Мачеревича, в результате принятия законопроекта около 40 тыс. поляков — «бывших коммунистов-коллаборационистов» — рискует потерять работу.

Ещё в мае этого года Омбудсмен Польши Марчин Вёнцек объяснил, что увольнение работников в соответствии с положениями Закона будет происходить без предоставления им права на обращение в суд или права на индивидуальную оценку в период коммунистического государства. Согласно Омбудсмену этот закон подразумевает коллективную ответственность в трудовых отношениях, которая в свою очередь не соответствует конституционному принципу охраны труда. Более того в законопроект были были внесены новые положения о функционировании Национальной школы публичной администрации им. Президента Леха Качиньского.