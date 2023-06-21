TVN24: «дело закрыто» — в Польше не будут судить украинку, облившую краской посла России

В Польше по формальному предлогу прекратили судебное разбирательство по делу об инциденте с послом России в Варшаве Сергеем Андреевым. 9 Мая прошлого года украинская активистка облила красной краской главу российской дипмиссии, когда он хотел возложить венок к могилам советских воинов, напоминает TVN24.
9 мая прошлого года украинская активистка облила красной краской посла России в Варшаве Сергея Андреева, когда тот собирался возложить цветы к Мавзолею советских воинов в польской столице. Дело было закрыто и украинке не грозят никакие правовые последствия, сообщает TVN24.
«Судебное разбирательство о публичном оскорблении 9 мая 2022 года в Варшаве аккредитованного главы дипломатического представительства Российской Федерации прекращено», — заявил Шимон Банна из районной прокуратуры Варшавы.
Он объяснил, что в соответствии с Уголовным кодексом Польши применение ст. 136 § 3 Уголовного кодекса зависит от обеспечения взаимности со стороны иностранных государств, в данном случае со стороны Российской Федерации. «Согласно положениям Уголовного кодекса Российской Федерации преступление оскорбления главы и иных представителей иностранного государства на территории Российской Федерации не подлежит отдельному расследованию согласно положениям Уголовного кодекса Российской Федерации. Такое оскорбление преследуется только в случае оскорбления представителей органов власти Российской Федерации, и защита, предусмотренная этой нормой, не распространяется на глав иностранных государств или представителей этих государств», — добавил Шимон Банна.
Он обратил внимание на то, что в связи с отсутствием взаимности в этом отношении со стороны властей Российской Федерации судебное разбирательство было прекращено.
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