Не дали возложить цветы в День Победы: посла России в Польше не пустили к мемориалу в Варшаве
Сегодня, в День Победы, на кладбище советских воинов в Варшаве украинские активисты ожидали посла России Сергея Андреева, чтобы возложить цветы к мемориалу. Они подготовили для дипломата специальную выставку из украинских флагов и имён погибших украинцев. «Если он так хочет возложить цветы, пусть идёт через кровь», — призывали они. «Антиукраинская провокация» также не заставила себя ждать. Трое мужчин начали кричать «валите на Украину», «в окоп на Бахмут, как пушечное мясо», «дикари понаехали в Польшу, валите к себе». Их отвела в сторону полиция, которой они объяснили, что пришли отдать дань уважения «освободителям Польши». Затем их отпустили, сообщает Wirtualna Polska.
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