Do Rzeczy: российские дипломаты не будут испытывать особых переживаний и эмоций в случае разрыва отношений с Польшей

Российские дипломаты в Варшаве давно готовы к тому, чтобы в любой момент покинуть территорию Польши, с которой, возможно, дело дойдёт до полного разрыва дипломатических отношений, заявил посол России Сергей Андреев. Одновременно он признал, что никаких особых переживаний в связи с возможным отъездом из Польши ни у него, ни у его коллег точно не возникнет, ведь теперь в отношениях с Варшавой российская дипломатия намерена действовать без лишних эмоций.

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев допускает возможность полного разрыва дипломатических отношений России и Польши. По его словам, сотрудники дипмиссии в Варшаве готовы в любой момент собрать чемоданы, закрыть посольство на замок и покинуть территорию польского государства, сообщает Do Rzeczy.

«Естественно, мы к этому давно готовы. Могу вас уверить, что никаких особых переживаний в связи с отъездом из Польши ни у меня, ни у моих коллег не возникнет», — подчеркнул Сергей Андреев. Он также обратил внимание на то, что все сотрудники российского посольства готовы к любым недружественным шагам с польской стороны. По его словам, они будут преследовать исключительно интересы Москвы профессионально, без лишних эмоций.

Портал напоминает о том, что утром в субботу 29 апреля польские власти на основании судебного решения начали процедуру изъятия здания школы при посольстве России в Варшаве. МИД России сообщил о вторжении на территорию школы при посольстве России в Варшаве с целью её захвата. «Рассматриваем эти очередные враждебные действия польских властей как вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и посягательство на российскую дипломатическую недвижимость в Польше», — говорилось в сообщении.

«Столь наглый, выходящий за рамки цивилизованного межгосударственного общения шаг Варшавы не останется без нашей жёсткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России. Это нужно понимать инициаторам таких противоречивых, противоправных и провокационных затей», — предупредил МИД РФ.

В свою очередь пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что изъятие в присутствии судебного пристава было осуществлено ​​столичными властями Варшавы по согласованию с МИД страны. По его словам, россияне занимали здание незаконно, потому что решение суда об его освобождении было вынесено давно. Сергей Андреев назвал действия мэрии нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях и предупредил о том, что будет направлен соответсвующий протест польским властям.