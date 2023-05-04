Все серьёзные страны сохраняют отношения с Россией: экс-глава МИД Польши объяснил, почему не стоит выдворять посла РФ из Варшавы

Серьёзные государства, которые имеют вес в международной политике, поддерживают дипломатические отношения с Россией, и в этом плане Польше не стоит быть исключением, заявил бывший министр иностранных дел Яцек Чапутович. В интервью Polsat News он также признал, что в последнее время Польша теряет в глазах мира имидж страны, которая безоговорочно поддерживает Украину, в том числе на пути к ЕС.

Бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает, что посол Российской Федерации должен оставаться в Варшаве до тех пор, пока российская сторона сама не решится отозвать его. «Нам не стоит выдворять российского посла из Польши. Серьёзные государства, которые имеют вес в международной политике, поддерживают дипломатические отношения с Россией», — объяснил он в Polsat News.

Одновременно в интервью телеканалу он посоветовал относиться к дипломатическим угрозам и реакциям Москвы серьёзно. Он назвал Россию разъярённым медведем и предложил стремиться к урегулированию ситуации. «Можно ожидать разной реакции», — подчеркнул он.

В беседе бывший министр также признал, что, с точки зрения Украины, Польша сыграла плохую роль в зерновом кризисе и запрете импорта зерна с Украины. «Мы были лидером в группе стран, которые добивались введения санкций против Украины. Запрет на экспорт в эти страны — это своего рода недружественное действие, у Украины не будет средств, чтобы направить их на оборону своей страны», — посетовал Чапутович. «Я думаю, что Польша теряет в глазах общественного мнения имидж страны, которая безоговорочно стремится к оказанию поддержки Украины», — добавил он.

Чапутович также обращает внимание на то, что Польша всё время убеждает других в том, что стоит вводить санкции в отношении России, даже если надо платить втридорога за энергию.«…а когда нам приходится нести эти расходы, мы не можем решить это и лишь выдвигаем требования, которые украинский президент расценивает в качетве антиукраинских», — констатировал экс-глава МИД. По его словам, поддерживать польских фермеров нужно таким образом, чтобы тем самым нисколько не ущемлять финансовые возможности Украины.

Включение Молдавии и Украины в ЕС во время председательства Польши он назвал хорошими приоритетами, но указал на проблему последовательности действий Варшавы, которая проявилась в введении запрета на импорт украинского зерна. По его оценкам, это уж точно не аргумент в пользу присоединения Украины к ЕС. «Возникает вопрос: действительно ли мы выступаем за членство Украины в ЕС, или это имеет место только тогда, когда нам не приходится за это расплачиваться? А от других мы требуем, чтобы они несли определённые расходы?» — задался вопросом экс-министр.