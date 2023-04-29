OF: Россия пообещала ответить взаимностью на изъятие здания русской школы в Варшаве

Власти Варшавы изъяли здание школы у российской дипмиссии, сообщает Ouest-France. По их мнению, Россия распоряжалась им незаконно. Москва заверила, что примет ответные меры по принципу взаимности.

Польша объявила в субботу об изъятии здания русской школы в Варшаве, сообщает Ouest-France. «Это здание теперь будет принадлежать мэрии Варшавы», — сообщили польские власти. При этом изъятие проводится с помощью судебных приставов от имени муниципалитета.

«Это незаконное действие, вторжение на дипломатическую территорию», — заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев. Он заверил, что Россия примет ответные меры по «принципу взаимности». «Эти враждебные действия польских властей являются грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — говорится в заявлении МИД России.

Этот поступок Варшавы, «выходящий далеко за рамки цивилизованного межгосударственного общения, не останется без нашей жёсткой реакции и последствий для польских властей», — предупредил посол России. А пока «школа продолжит свою деятельность в других помещениях российской дипмиссии, мы обеспечим хорошее окончание учебного года для наших детей и организацию экзаменов», — сказал Сергей Андреев.

В свою очередь, пресс-секретарь МИД Польши заявил, что Россия имеет право на протест, но Польша действует в рамках закона. «Наше мнение, подтверждённое судами, заключается в том, что это имущество принадлежит Польскому государству и что Россия захватила его незаконно», — отметил он. Ещё в марте 2022 года Варшава через свои суды потребовала от России вернуть два здания Государственному казначейству Польши.

Русская школа располагалась в здании, национализированном Польским государством в 1945 году, а затем переданном российским властям в 1953 году. По мнению польских властей, эта операция была проведена «без законных оснований».

Журналисты Ouest-France напоминают, что год назад мэрия Варшавы изъяла у России другую недвижимость: десятиэтажные дома, построенные в 1970-х годах на юге столицы, в которых раньше жили советские дипломаты, а затем сотрудники посольства России.