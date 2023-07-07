WT: всё больше жителей США считают «американскую мечту» недостижимой

Как показали результаты ежегодного опроса, количество жителей США, которые считают, что они не в состоянии достичь «американскую мечту», за последний год увеличилось. По мнению экспертов, такой пессимизм в основном связан с обострившимися экономическими проблемами и социальными трудностями, а также с вызывающей массу разногласий и сомнений предвыборной президентской гонкой, сообщает The Washington Times.

Всё больше людей, проживающих в Соединённых Штатах Америки, считают, что они не смогут достичь и реализовать свою «американскую мечту». Об этом свидетельствуют результаты опубликованного на этой неделе ежегодного опроса общественного мнения, пишет The Washington Times.



Организацией этого опроса занимался центр общественной политики Archbridge Institute, который располагается в Вашингтоне (округ Колумбия). Подводя итоги исследования, эксперты этого центра заявили, что такой пессимизм среди американцев в основном связан с «экономическими проблемами, социальными трудностями и предвыборной президентской гонкой», говорится в статье.



При этом отношение изменилось в негативную сторону в основном среди более молодых и менее образованных респондентов, констатируют эксперты. «Хотя вера в «американскую мечту» в целом остаётся довольно сильной, нас беспокоит тот факт, что начали закрадываться сомнения, и особенно среди более молодых и менее образованных людей», — заявил Гонсало Шварц, возглавляющий Archbridge Institute.

«Вместо того чтобы сосредотачиваться на том, что нас разделяет, мы должны принять наше общее видение и работать над устранением барьеров для того, чтобы все американцы смогли добиться лучшей, обеспеченной и более полной жизни», — также призвал Шварц.



Согласно итогам нового опроса, большинство респондентов определили для себя «американскую мечту» как возможность «жить лучше и более полной жизнью», при этом стремление разбогатеть оказалось для многих наименее важным, говорится в статье. Около 75% респондентов заявили, что они либо уже достигли, либо находятся на пути к осуществлению своей «американской мечты».



В то же время 24% опрошенных ответили, что они считают это «недостижимым». При этом в предыдущем ежегодном опросе доля таких негативных ответов среди американцев составляла всего 18%, отмечается в статье. Среди респондентов, имеющих только аттестат об окончании средней школы, почти в два раза больше людей считают, что достичь этого у них не получится — так ответили 31% по сравнению с 16% среди тех, кто имеет высшее образование.



Опрос также показал, что около 80% взрослых американцев считают, что у них в жизни имеется больше или примерно столько же возможностей, как у их родителей — в то время как 20% ответили, что у них имеется меньше возможностей для достижения своих целей.



Что касается прогнозов на будущее, то около 60% опрошенных верят, что у их детей, вероятно, будет больше или примерно столько же возможностей, сколько и у них самих. Однако доля американцев, считающих, что у их детей в будущем окажется больше возможностей, тоже заметно снизилась: с 41% в прошлогоднем опросе — до 33% в этом году, заключает The Washington Times.