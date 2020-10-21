Euronews: из символа американской мечты Google превращается в монополиста и врага общества

Министерство юстиции США выдвинуло иск против Google, обвинив гиганта IT-индустрии в нарушении антимонопольного законодательства. Речь идёт о крупнейшем антимонопольном иске за последние десятилетия в США. Ранее Еврокомиссия также выдвигала против Google схожие обвинения и накладывала миллиардные штрафы, передаёт Euronews.
От символа воплощённой американской мечты — до врага государства: дистанция оказалась короче, чем думали многие. Министерство юстиции США во вторник подало гражданский иск против Google.
Гигант IT-индустрии, по мнению властей, «наносит серьёзный ущерб конкуренции на онлайн-площадках» . Расследование, по словам заместителя генерального прокурора Джеффа Розена, было начато полтора года назад. Брифинг проходил в формате телеконференции.
ДЖЕФФ РОЗЕН, заместитель генпрокурора США: Google был единым окном сетевых площадок. Его поисковая система распустила свои рекламные щупальцы. Успех браузера в первые годы становления и развития никто не подвергает сомнению. Но затем — чем дальше, тем больше, — Google превращается в монополиста, чьи методы работы стали наносить ущерб свободной конкуренции.
Юристы установили, что Google ежегодно тратит миллиарды долларов, чтобы на гаджетах пользователей его браузер был установлен по умолчанию, входя в программное обеспечение каждого девайса, — включая, разумеется, и мобильные телефоны.
ЭЛИНОР ФОКС, профессор юриспруденции Нью-Йоркского университета: В иске указывается, что пострадавшие (а это конечные потребители) были лишены доступа к иным браузерам не менее достойных конкурентов — то есть Google намеренно лишал юзеров права выбора или сужал его. В свою очередь, этот негласный монополизм привёл к тому, что качество поисковой системы и других услуг самого Google снизилось, а количество рекламы, наоборот, возросло. Но все эти обвинения будет затруднительно доказать.
Google ответил на иск Минюста в Twitter, заявив, что в документе содержатся многочисленные огрехи и неточности, и он никак не помогает потребителям. Но, отмечает менеджемент Google, этот шаг повысит цены на телефоны и усложнит доступ к требуемым юзерами сервисам.
Еврокомиссия выдвигала против Google схожие обвинения и накладывала миллиардные штрафы. Две недели назад Апелляционный суд Франции подтвердил, что корпорация обязана делиться доходами с рекламными агентствами, если они размещают в браузере свои объявления.
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