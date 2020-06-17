Fox News: реклама даёт Google «безграничную власть» над американскими СМИ

Большинство новостных организаций в США не смеют критиковать движение Black Lives Matter, потому что для них это равнозначно разорению, сетует ведущий Fox News Такер Карлсон. По его словам, Google контролирует почти всю онлайн-рекламу, от которой зависят СМИ, и может перекрыть им доходы даже за неугодные комментарии читателей.
То, что прямо сейчас происходит с нашей страной, совершенно, абсолютно неправильно! Это станет очевидно всем — когда-нибудь, когда наша французская революция закончится. А пока большинство слишком напугано, чтобы сказать это. Одна из причин, по которым мы можем это говорить и часто говорим, заключается в том, что Fox News — независимая компания. Наша возможность зарабатывать на жизнь не зависит от прогрессистской IT-монополии Google. Слава Богу!
Большинство компаний в сфере СМИ зависимы от Google. Google контролирует 70 процентов всей онлайн-рекламы. Так что если вы в новостном бизнесе, вы слушаетесь Google. Когда Google велит вам что-то сделать, вы это делаете. Выбора у вас нет. Они могут разорить вас в одночасье. И разорят.
За всю историю человечества ни у одной организации никогда не было большего контроля над информацией, чем сейчас у Google. Так что если вас беспокоит концентрация власти в руках у горстки деятелей, которые не несут никакой ответственности… А вам очень даже стоит об этом беспокоиться... Ни у кого нет более безграничной власти, чем у Google.
Сегодня утром NBC News решил использовать власть Google, чтобы убрать парочку своих конкурентов. Власть в таких случаях полезна. Сотрудница NBC по имени Адель-Момоко Фрейзер переслала руководству Google длинный нудный текст от организации английских левых активистов, где те ругают два сайта, The Federalist и Zero Hedge, называя их, цитирую, «расистскими». Google, конечно же, сразу заглотил наживку. Компания пригрозила отказать обеим новостным организациям в доступе к рекламной платформе Google. Иными словами, перекрыть их доходы.
Адель-Момоко Фрейзер была в восторге, она тут же выложила победный твит, хвастаясь тем, что вдохновила на цензуру. Она назвала эти два сайта «крайне правыми» — этот термин ничего не значит, но подразумевает какое-то аморальное поведение, осуждаемое Аделью-Момоко Фрейзер. В конце своего твита она поблагодарила активистов, помогших ей заглушить конкурирующие мнения, цитирую, «за усердную работу и сотрудничество». Восклицательный знак! Хэштег #BlackLivesMatter и три поднятых кулака в конце.
Адель-Момоко Фрейзер производила впечатление очень довольного собой человека. Она сегодня внесла свой вклад в революцию.
Так что же сделали Zero Hedge и The Federalist, чем они заслужили демонетизацию? Мы спросили Google, и нам сказали, что у этих двух сайтов были немодерируемые секции комментариев. Другими словами, читатели могли говорить, что хотели. Google считает, что с этим нельзя мириться.
Под угрозой уничтожения The Federalist ничего не оставалось, кроме как подчиниться Google. Сайт удалил секцию комментариев целиком. О статьях The Federalist больше нельзя высказать своё мнение. Google это запретил. На Zero Hedge комментарии по-прежнему есть, так что его демонетизировали. Посмотрим, смогут ли они продолжать работать.
Но всё это поднимает интересный вопрос. Google говорит, что теперь считает консервативные сайты ответственными за комментарии их читателей. Однако — вот парадокс! — благодаря специальной поблажке, которую Google получил от конгресса США — помните так называемый раздел 230 Закона о пристойности в телекоммуникациях? — сам Google не несёт ответственности за контент своей платформы, потому что, по словам конгресса, это необязательно.
То есть если вас, к примеру, кто-то оклеветал и эта клевета проходит через серверы Google, вы не можете из-за этого подать на Google в суд. Для любых последствий Google неприкосновенен. Большой компании очень хорошо иметь неприкосновенность. У Fox News её нет. Но опять-таки, спасибо конгрессу, у Google неприкосновенность есть. Это одна из главных причин того, что основатели Google в числе самых богатых и влиятельных людей мира. Это конгресс им позволил.
Сегодня на это указал сенатор Джош Хоули. Будем надеяться, он и его коллеги скоро примут меры, чтобы отменить эту привилегию. Если Google не желает распространять защиту 230 раздела на других, ему самому эта защита не полагается! Это очевидно.
Google давно должен был столкнуться с такими последствиями. Конгрессу следовало сделать это много лет назад. Уже очень давно ясно, что главная угроза нашим свободам теперь не федеральное правительство, а IT-монополии.
В Ивановской области после экстренного кесарева сечения скончалась 33-летняя пациентка с коронавирусной инфекцией и тяжёлой формой пневмонии, за жизнь её ребенка борются врачи, сообщил глава регионального департамента здравоохранения Артур Фокин.
Россиянам следует сохранять бдительность, оперативно обновлять ПО на своих устройствах и быть осторожными в своём поведении, рассказал глава международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Россия, в отличие от Запада, предлагает новый цивилизационный выбор, подразумевающий равенство, справедливость, невмешательство во внутренние дела, отсутствие менторского тона и предварительных условий для взаимовыгодного сотрудничества.
Специалисты Росприроднадзора взяли пробы воды из Умбозера в Мурманской области для установления причины изменения её цвета и появления белого пятна неизвестного происхождения. Об этом сообщили в МЧС России.
Двое граждан Чехии, которых российская сторона объявила персонами нон грата в ответ на высылку двух россиян из Праги, покинули территорию России. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря МИД Чехии Зузану Штихову.
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство продлевает до 31 июля адаптивный карантин, предусматривающий принятие региональными властями решения по введению или отмене ограничений в связи с эпидемией коронавируса.
Адвокат Александр Добровинский заявил, что семья курьера Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, не согласна принять материальную компенсацию. По словам адвоката, брат покойного Валерий опроверг утверждения о согласии принять компенсацию.
Специалисты Роскачества предупредили, что устройства умного дома ставят под угрозу физическую и информационную безопасность владельца, если доступ к их данным окажется в руках хакеров, и дали рекомендации по их защите.
Нападающий екатеринбургского клуба «Автомобилист» и олимпийский чемпион 2018 года в составе сборной России по хоккею Павел Дацюк оказался в одном из храмов Среднеуральского женского монастыря, который захвачен схиигуменом Сергием (Романовым) и казаками.
Президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Андрей Дёмин рассказал, как питьевая вода помогает в отказе от курения.
Полиция проверила Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, где служил схиигумен Сергий, информация о нарушении там общественного порядка не соответствует действительности. Об этом, как передаёт РИА Новости, сообщил руководитель пресс-службы МВД по региону Валерий Горелых.
Министр энергетики России Александр Новак высказал мнение по поводу обсуждаемых в США санкций против «Северного потока — 2». Это не поможет совместной работе по восстановлению мировой экономики, считает он.
Сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, подозреваемых в нападении на российских военных в Дагестане в 1999 году. Об этом информирует Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.
Дезинфекционные туннели установлены не только в резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве, но и в Кремле. Такие дополнительные меры оправданы и объяснимы, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.