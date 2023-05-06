N-TV: «важно протягивать друг другу руки» — олимпийская чемпионка из ГДР поддержала возвращение россиян на международные старты

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Катарина Витт заявила, что поддерживает возвращение спортсменов из России и Белоруссии на международные старты, пишет N-TV. Знаменитая спортсменка, выступавшая за ГДР, подчеркнула, что не считает правильным исключать людей из мирового спорта из-за политических разногласий. По её словам, несмотря на конфликт на Украине, если «связь не будет налажена на гражданской, человеческой основе, в умах слишком многих людей могут быть возведены новые, долговременные стены».

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Катарина Витт с энтузиазмом относится к возвращению спортсменов из России и Белоруссии на международные старты. Знаменитая 57-летняя спортсменка, выступавшая за ГДР, заявила, что разделяет позицию президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допустить спортсменов обеих стран до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении определённых условий, несмотря на конфликт на Украине, пишет N-TV.

Искусство, культура и особенно спорт всегда объединяли людей, объясняет свою позицию Витт. Будучи послом Всемирных специальных Олимпийских игр, которые начнутся в середине июня в Берлине, Витт задаёт закономерный вопрос: «Мы говорим на языке, который обходится без словаря! Что могут сделать россияне и белорусы с ограниченными возможностями, если им не разрешают присутствовать в Берлине?» Как отмечает издание, специальные олимпиады проводятся с целью адаптации людей с нарушениями интеллектуального развития.

Она не считает правильным исключать людей из мирового спорта из-за политических разногласий их правительств, отметила Витт, вспомнив о своём собственном прошлом в разделённой Германии. Фигуристки из ГДР и СССР, США, Канады, ФРГ и Франции сидели вместе после соревнований и каждый раз задавались вопросом: «Почему те, кто обладает властью, не могут относиться друг к другу так же, как мы? В конце концов, важно, чтобы люди протягивали друг другу руки, независимо от того, на каком уровне».

Витт осуждает боевые действия, однако, по её словам, если «связь не будет налажена на гражданской, человеческой основе, в умах слишком многих людей могут быть возведены новые, долговременные стены».

Среди международных федераций нет единой позиции в отношении того, как следует поступать с рекомендацией МОК. Условия возвращения российских и белорусских спортсменов включают строгий нейтралитет и соблюдение Всемирного антидопингового кодекса. Кроме того, рекомендовано допустить только тех спортсменов, которые не занимались активной поддержкой боевых действий. Спортсмены, связанные с Вооружёнными силами России, не смогут выступать на соревнованиях. Эти рекомендации касаются только индивидуальных соревнований — возможность возвращения представителей командных видов спорта пока не рассматривается, передаёт N-TV.