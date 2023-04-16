Le Figaro: нейтралитет МОК — это миф и уловка, чтобы снять с себя ответственность

Международный олимпийский комитет заявляет о своём нейтралитете, но на самом деле в одних и тех же условиях он одни страны отстраняет от соревнований, а другие — допускает к ним. Как пишет автор статьи в Le Figaro, всё это уловки — в том числе для того, чтобы снять с себя ответственность за решение о допуске российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду.

До начала Олимпийских игр в Париже осталось немногим больше года, но сами парижане, кажется, не думают об этом, пишет профессор Марк Перельман в своей статье для Le Figaro. «Тот исторический период, который мы переживаем, не подталкивает к празднествам». И хотя французы, конечно, поддерживают главные ценности Игр от «духа дружбы» до «олимпийского перемирия», сейчас они сильно сомневаются, что всё это на самом деле относится к Олимпиаде.

Подготовка к Олимпийским играм 2024 года в Париже проходит на фоне внутренней и внешней напряжённости. Внутри Франции пенсионная реформа вызвала народный гнев, а на международной арене особый страх у людей вызывает украинский конфликт. «Олимпийские игры 2024 года в Париже, если они состоятся, станут моментом масштабных международных и национальных политических столкновений. Решения об участии российских и белорусских спортсменов не только не успокоят воюющие стороны, но и усилят недовольство, вызовут упрёки с обеих сторон», — предрекает автор статьи.

Нейтралитет МОК был разбит конфликтом на Украине, пишет автор. Советник президента Украины Михаил Подоляк даже назвал МОК «пропагандистом войны, убийств и разрушений»: «МОК с радостью наблюдает, как Россия уничтожает Украину, а затем предлагает России платформу для пропаганды «геноцида» украинцев». Он призывает к бойкоту Олимпиады, если российские и белорусские спортсмены примут участие в спортивных соревнованиях, в том числе под олимпийским флагом. Той же позиции сейчас придерживаются страны Балтии, Норвегия, Дания и Польша. Но не страны принимают решение об исключении той или иной команды, а национальные олимпийские комитеты.

МОК и его президент Томас Бах говорят о своей «политической нейтральности», но автор статьи уверяет, что такая позиция недолговечна. «Главным образом потому, что эта Олимпиада, которая должна состояться во Франции, будет проходить в Европе, сотрясаемой войной, где Франция напрямую вовлечена в конфликт через продажу оружия украинцам», — поясняет автор.

Однако же при этом страны, побеждённые в Первой мировой войне, такие как Германия, Австрия, Венгрия, Османская империя, Болгария, были исключены из Олимпийских игр в 1920 году. Германию даже в 1924 году не приглашали. ЮАР была не допущена на Олимпийские игры с 1964 по 1988 год из-за царившего в этой стране апартеида.

И наоборот, СССР не исключали из Олимпийских игр после подавления венгерского восстания в 1956 году, что произошло за 15 дней до начала Игр. Соединённые Штаты тоже не были исключены из Олимпийских игр в Токио в 1964 году, хотя двумя месяцами ранее они бомбили Вьетнам. И в 1968 году их не исключали, когда они сбрасывали на Вьетнам напалмовые бомбы.

А вот Россию перестали допускать на Олимпиады с 2018 года, обвинив в государственной допинговой программе, напоминает автор статьи. При этом Эйвери Брандейдж, возглавлявший МОК с 1952 по 1972 год, в своё время заявил: «Олимпийские игры — это соревнования между людьми, а не между странами».

Ещё с греческих Олимпийских игр считается, что на время Олимпиады в войнах должно быть достигнуто перемирие. Но на самом деле это всегда был миф, пишет автор статьи. «Войны между разными государствами никогда не прекращались». По его словам, олимпийское перемирие всегда существовало как элемент пропаганды в пользу Олимпийских игр.

На сегодняшний день, «как это ни удивительно», российским и белорусским спортсменам запретили участвовать в Олимпиаде из-за того, что через четыре дня после окончания зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине Россия начала специальную операцию на Украине, тем самым нарушив олимпийское перемирие, которое необходимо соблюдать ровно за неделю до начала Олимпийских игр и через неделю после окончания Паралимпийских игр. Но то же самое было и в 2008 году в Грузии, и в 2014-м при присоединении Крыма, однако столь серьёзные санкции МОК принял впервые.

В МОК отмечают, что в мире проходит множество конфликтов и войн — от Ближнего Востока до Африки. Но для МОК армии, войны, политика останавливаются у входа на стадионы или лыжные трассы. Они верят в то, что «Игры могут стать примером мира, в котором все подчиняются одним и тем же правилам и уважают друг друга. Они побуждают нас решать возникающие проблемы, наводя мосты между народами, чтобы помочь им лучше понять друг друга».

Но, по мнению автора статьи, «все эти увёртки, уловки и дипломатические хитрости» не скрывают не только тотальной политизации Олимпиады, но и того, как МОК снимает с себя всякую ответственность. Например, МОК готов допустить на соревнования тех спортсменов, которые докажут, что они не поддерживают войну, не имеют контракта с армией и отвечают требованиям борьбы с допингом. Но кто будет это проверять, задаётся вопросом автор статьи в Le Figaro.