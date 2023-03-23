Глава МОК: недопуск атлетов к соревнованиям по политическим мотивам может развалить весь мировой спорт

13:21
Непряева пропустит оставшиеся гонки на чемпионате России по лыжным гонкам
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что Наталья Непряева досрочно завершила выступление на чемпионате России в Тюмени.
13:20
Мишустин: попытки исключить Россию из мировой экономики через санкции провалились
Глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчётом о работе кабмина за 2022 год заявил, что попытки исключить Россию из мировой экономики через санкции провалились.
13:15
Мишустин: правительство в 2022 году направило региональным бюджетам порядка 4 трлн рублей
Правительство России предоставило бюджетам регионов почти 4 трлн рублей в 2022 году.
13:15
«Ъ»: россияне снизили расходы на товары для домашних животных
Россияне сокращают расходы на товары для домашних животных, следует из данных платёжных сервисов.
13:14
Глава IIHF рассказал о давлении на федерацию при принятии решений о будущем России и Белоруссии
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что на организацию оказывается давление при принятии решения о будущем России и Белоруссии.
13:13
Захарова: Россия будет вынуждена принять меры, если Молдавия присоединится к санкциям ЕС
Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия будет вынуждена принять меры, если Молдавия присоединится к санкциям Евросоюза.
13:10
Мишустин: автомобильную часть Крымского моста полностью восстановили за 4,5 месяца
Глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчётом о работе кабмина за 2022 год заявил, что автомобильную часть Крымского моста полностью восстановили за 4,5 месяца.
13:08
Власти Венгрии: НАТО не сможет принять решений по Украине без учёта позиции Будапешта
Североатлантический альянс не сможет принять никаких решений по поводу отношений с Украиной без учёта позиции Венгрии.
13:05
Хоккеисты «Чикаго» не будут надевать радужные джерси из-за закона РФ о запрете пропаганды ЛГБТ
Игроки «Чикаго» отказались надевать радужные джерси перед игрой с «Ванкувером» в регулярном чемпионате НХЛ.
12:59
Захарова: украинцы для НАТО — расходный материал
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинцы являются для НАТО расходным материалом.
12:58
Мишустин заявил, что около 1,7 тысячи видов товаров удалось сохранить на российском рынке
Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что около 1,7 тыс. видов товаров удалось сохранить на российском рынке.
12:58
Мишустин: первый полёт SSJ 100 с российским двигателем пройдёт в течение трёх месяцев
Первый полёт самолёта SSJ 100 с отечественным двигателем ПД-8 должен состояться в ближайшие три месяца, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
12:54
Бывший нападающий сборной Бразилии Фелипе перешёл в «Торпедо
Бразильский нападающий Андре Фелипе перешёл в московское «Торпедо».
12:52
Мишустин: в 2022 году удалось расселить 193 тысячи человек из аварийного жилья
В 2022 году удалось расселить 193 тыс. человек из аварийного жилья, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин во время отчёта правительства в Госдуме.
12:47
Медведев: развитие российского ВПК в последний год идёт от потребностей СВО
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что развитие российского военно-промышленного комплекса (ВПК) в последний год идёт от потребностей специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса.
12:44
Чимаев готов провести бой против Косты на турнире UFC в Абу-Даби
В команде шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева сообщили, что он готов провести бой против бразильца Пауло Косты на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби.
12:44
Мишустин сообщил о приближении показателей инфляции в России к целевому уровню
Инфляция в России в настоящее время приближается к целевому уровню. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме.
12:39
Мишустин: на программу стимулирования найма работников предусмотрено 7 млрд рублей
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на программу стимулирования найма работников предусмотрено 7 млрд рублей.
12:37
Вирусолог Альтштейн: эпидемии сибирской язвы среди людей не бывает
Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с RT прокомментировал ситуацию с заболеваемостью сибирской язвой в Чувашии.
12:34
СК возбудил дело после ранения полицейского в результате взрыва в Мелитополе
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции после взрыва в Мелитополе в Запорожской области.
12:33
Среди автомобилей с пробегом стоимостью до 1 млн рублей у россиян лидирует LADA
Сервис «СберАвто» провёл исследование, из которого следует, что за последние три месяца среди автомобилей с пробегом стоимостью до 1 млн рублей россияне чаще всего приобретали LADA, KIA и Volkswagen.
12:33
Путин провёл телефонный разговор с султаном Омана
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с султаном Омана Хейсамом бен Тареком Аль Саидом.
12:31
AS: «Реал» намерен купить Холанда в 2024 году
«Реал» заинтересован в трансфере нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
12:28
Конгрессмен Уильямс заявил об угрозе нацбезопасности США после инцидента с БПЛА над Чёрным морем
Член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Брэндон Уильямс заявил об угрозе нацбезопасности Соединённых Штатов после инцидента с БПЛА над Чёрным морем.
12:28
В МИД России назвали юридически ничтожными действия МУС по отношению к россиянам
Россия никогда не сотрудничала и не будет сотрудничать с Международным уголовным судом, его действия по отношению к гражданам России юридически ничтожны.
12:26
Кубанский и донецкий вузы заключили соглашение о сотрудничестве
Донецкий национальный технический университет (ДонНТУ) подписал соглашение с Кубанским государственным технологическим университетом (КубГТУ) об установлении сотрудничества в сфере образования.
12:20
Ракета «Союз» вывела на орбиту спутник «Космос-2567» для Минобороны России
Ракета «Союз-2.1а», стартовавшая с космодрома Плесецк, вывела на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России, получивший название «Космос-2567».
12:19
Пять проектов НКО в Тюменской области получат поддержку в 2023 году
Пять проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) Тюменской области получат субсидии на сумму 3,2 млн рублей в 2023 году.
12:19
Мишустин: Запад санкциями хотел спровоцировать в России массовую безработицу
Запад санкциями хотел спровоцировать массовую безработицу в России, а также пытался обрушить финансовую систему, экономические и хозяйственные связи, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
12:18
Ягудин — о критике номера на турнире шоу-программ: вечно все недовольны
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался насчёт критики его номера на турнире шоу-программ.
12:16
Мишустин заявил, что в 2022 году по России был нанесён сильнейший санкционный удар
Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Госдуме заявил, что в 2022 году по России был нанесён сильнейший санкционный удар.
12:14
В Роскачестве назвали признаки, по которым можно определить мошенника в переписке
Начальник отдела информационной безопасности Центра цифровых экспертиз Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, что существует несколько маркеров, по которым можно выявить мошенника в переписке.
12:14
Мишустин: главной целью западных санкций был российский народ
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что главной целью западных санкций был российский народ.
12:11
Музыкальный фестиваль «Дальневосточная весна» начнётся во Владивостоке 24 марта
Во Владивостоке традиционный фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна» пройдёт с 24 по 28 марта.
12:10
Суд в Минске приговорил журналиста Можейко к трём годам лишения свободы
Суд в Минске приговорил бывшего корреспондента «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко к трём годам лишения свободы.
12:10
Бастрыкин поручил предоставить доклад об убийстве пенсионерки и её сына в Омске
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин ознакомится с ходом расследования убийства пенсионерки и её сына в Омске.
12:06
ЦБ Швейцарии повысил процентную ставку с 1 до 1,5%
Национальный банк Швейцарии повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 1,5%.
12:05
Исследование показало, что россияне часто сталкиваются с проблемами из-за ремонта у соседей
Компания «АльфаСтрахование» провела исследование, в ходе которого выяснилось, что почти половина россиян хотя бы раз в жизни попадала в ситуации, когда соседский ремонт наносил ущерб их имуществу.
12:04
В «Пари НН» отреагировали на новость о возможной отставке Горлова
В пресс-службе «Пари НН» опровергли информацию о скорой отставке Артёма Горлова.
12:03
Jyllands-Posten: найденный на «Северных потоках» объект мог находиться там давно
Найденный на газопроводе «Северный поток» объект, по всей видимости, находился там уже давно.
12:03
Родственники матери умершего в Сочи младенца заявили, что блогер-сыроед хотел воспитать праноеда
Родственники 33-летней Оксаны Мироновой, чей ребёнок умер в Сочи, считают, что её сожитель, блогер-сыроед Максим Лютый, якобы хотел поставить эксперимент и попытаться вырастить из сына праноеда — человека, который питается лишь энергией солнца.
11:59
Синоптики сообщили о потеплении в Сибири и на Урале 25 и 26 марта
Специалисты сервиса «Яндекс Погода» сообщили, что в Сибирь и на Урал в предстоящие выходные, 25 и 26 марта, придёт потепление.
11:55
В ХМАО синоптики спрогнозировали снег и дождь на выходных
Согласно прогнозу Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, в ближайшие выходные, 25 и 26 марта, в Ханты-Мансийском автономном округе обещают в ночное время снег, а в дневное — дожди.
11:54
ЛОР-врач Горшков предупредил о возможных последствиях гайморита
Врач-оториноларинголог детского отделения «СМ-Клиника» Степан Горшков рассказал, что гайморит может дать опасные осложнения на глаза и затронуть головной мозг.
11:54
Глава сухопутных войск Украины: ВСУ вскоре могут перейти в наступление в районе Артёмовска
Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что ВСУ скоро могут перейти в наступление в районе Артёмовска (Бахмута).
11:50
Норвегия не будет бойкотировать заседания FIS с участием России
Руководитель норвежской лыжной федерации по связям с общественностью Эспен Графф заявил, что организация не станет бойкотировать заседания Международной федерации лыжного спорта (FIS) с участием России.
11:48
Минздрав Подмосковья: взятые у пациентов анализы не подтвердили наличие сибирской язвы
Предварительные анализы двух пациентов с подозрением на сибирскую язву не подтверждают наличие заболевания.
11:44
Путин проводит встречу с губернатором Кемеровской области Цивилёвым
Президент России Владимир Путин проводит встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым.
11:43
Агент Головина отреагировал на информацию об интересе «Боруссии» к футболисту
Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев отреагировал на информацию о том, что дортмундская «Боруссия» предлагала за россиянина €40 млн зимой 2023 года.
11:37
РУСАДА проверило Щербакову на допинг в феврале
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в феврале проверило на допинг олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Анну Щербакову.