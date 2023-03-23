Глава МОК: недопуск атлетов к соревнованиям по политическим мотивам может развалить весь мировой спорт

Спорт не сможет выполнять свою объединительную функцию, если решения об участии спортсменов в международных соревнованиях будут политически мотивированы, пишет N-TV, ссылаясь на слова главы МОК Томаса Баха. По его словам, отстранение атлетов от состязаний по политическим мотивам может развалить всю систему мирового спорта.

Глава МОК Томас Бах снова призвал политических лидеров признать автономию спорта в вопросе возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, пишет N-TV. «Мы сможем следовать ценностям спорта лишь в том случае, если политики будут уважать эти ценности», — заявил Бах.

По словам главы МОК, спорт и спортсмены превратятся в политический инструмент, в случае если решения об участии тех или иных атлетов в международных соревнованиях будут политически мотивированы. Бах подчеркнул, что в таких условиях спорт не сможет выполнять свою объединительную функцию. Он также отметил, что политики часто говорят об объединительной функции спорта, но эти слова редко подкрепляются делом.

Кроме того, Бах заявил, что отстранение спортсменов от соревнований по политическим мотивам может привести к развалу всей системы мирового спорта. Глава МОК отметил, что в таком случае нельзя будет говорить о наличии реальных международных состязаний: всё будет сведено к соревнованиям разных политических блоков.

«Лишь история покажет, кто внёс больший вклад в наступление мира. Те, кто пытался сохранять открытыми каналы коммуникаций, или же те, кто призывал к изоляции и разделению», — приводит издание слова Баха.