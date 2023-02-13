Francs Jeux: глава МОК и биатлонист-чемпион высказались за неизбежное возращение России и Белоруссии к международным соревнованиям

Вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов к международным состязаниям, включая Олимпийские игры 2024 года, расколол западное общество, пишет Francs Jeux. Пока политические лидеры пытаются препятствовать их возвращению, Международный олимпийский комитет (МОК), его глава Томас Бах и член комитета спортсменов экс-биатлонист Мартен Фуркад выступают против исключения спортсменов из-за их национальной принадлежности.

Олимпийское движение один за другим преследуют кризисы, рассказывает Francs Jeux. Если перед ОИ-2020 в Токио и ОИ-2022 в Пекине планы скорректировала пандемия коронавируса, то перед Олимпиадой в Париже в 2024 году вмешалась геополитика. В обоих случаях сложившаяся ситуация становится главной темой обсуждений — доходит до того, что достижения спортсменов отошли на второй план. Однако, в отличие от ковидной эпопеи, когда обстоятельства вынудили прийти к определённому соглашению по необходимым мерам, российский вопрос приводит к разногласиям. Последние события укрепили эту тенденцию: олимпийское движение единодушно выступило за возможный допуск российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, в то время как политические круги пытаются этому воспрепятствовать.

Как указывает издание, первую группу возглавляет Международный олимпийский комитет (МОК) и его президент Томас Бах. В воскресенье на чемпионате мира по горнолыжному спорту в Куршевеле немецкий спортивный чиновник не избежал вопросов о России от журналистов и хорошо к ним подготовился. В ответ на обвинения со стороны президента Украины Владимира Зеленского в потворствовании конфликту Бах заверил, что украинские спортсмены знают, как МОК разделяет их страдания, а также ещё раз повторил, что решение приглашать или не приглашать делегацию от страны на международные соревнования, в том числе Олимпийские игры, принимается не правительствами других стран.

«Докладчик Совета ООН по правам человека сказал нам, что исключение российских и белорусских спортсменов только из-за национальной принадлежности является нарушением их прав, — указал глава МОК. — В некоторых заявлениях из Прибалтики и других стран читается обеспокоенность, однако они не затрагивают проблему прав человека, к которой мы должны отнестись серьёзно». Прагматичный Бах воспользовался интервью, чтобы расставить всё по местам. «Мы ведём переговоры, но пока не касаемся Олимпиады в Париже, — заверил чиновник. — Мы обсуждаем спортивные соревнования, которые должны пройти в этом году. Вопрос о Париже-2024 встанет позже».

Томас Бах не стал единственным членом МОК, который высказался о сложной проблеме с российскими спортсменами, отмечается в статье. Неожиданно свою точку зрения рискнул представить бывший французский биатлонист Мартен Фуркад, который с февраля прошлого года избран представителем комиссии спортсменов, а также возглавляет комиссию спортсменов Парижского организационного комитета Олимпийских игр — 2024. Он также встал на сторону возвращения России к международным соревнованиям, выбрав ради предосторожности для своего заявления только норвежский телеканал NRK и потребовав, чтобы его интервью на английском показали полностью.

«Как представитель спортсменов и как спортсмен считаю, что мы должны рассмотреть возможность возвращения российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, — объяснил Фуркад. — Я действительно верю в ценности спорта, и я действительно считаю, что никому нельзя запрещать участвовать в соревнованиях из-за его паспорта или национальности. Российским и белорусским спортсменам нужно предоставить возможность участвовать в соревнованиях». При этом экс-биатлонист подчеркнул, что не он решает, кто должен состязаться на ОИ-2024 в Париже, но его взгляды не привязаны к каким-либо соревнованиям.

В то же время Мартен Фуркад указал, что полностью поддерживает украинцев в конфликте с Россией. «На протяжении всей своей карьеры я боролся против России из-за проблем с допингом, — напомнил спортсмен. — Я никому не позволю обвинить меня в пророссийских взглядах. Я их не разделяю, и, думаю, моё прошлое это доказывает». В конце интервью бывший биатлонист добавил, что российский вопрос разделил членов комиссии спортсменов МОК, но пока то или иное мнение не набрало большинство голосов.

С противоположной стороны политические лидеры пытаются объединиться, что всегда непросто, пишет Francs Jeux. По инициативе Великобритании 30 министров спорта провели видеоконференцию 10 февраля. Британское правительство отмечает, что в этой беседе участвовали Франция, Германия, Польша, а также США и Канада, однако по итогам не было принято никакой единой позиции. При этом министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер сообщила, что в скором времени МОК получит официальное заявление, подписанное всеми участниками.