Le Monde: МОК рассматривает возможность допуска спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх, пишет Le Monde со ссылкой на итоги саммита в Лозанне. Решение о сроках пока не принято, однако участники саммита поддержали предложение Олимпийского совета Азии «упростить» доступ спортсменам из России и Белоруссии к соревнованиям под его эгидой.

В пятницу, 9 декабря, Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассматривает возможность снова допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх, сообщает Le Monde. При этом за полтора года до летней Олимпиады — 2024 в Париже комитет не установил срок, к которому должен принять решение.

Как рассказывает издание, на 11-м олимпийском саммите в Лозанне члены МОК и представители международных федераций спортсменов и национальных олимпийских комитетов пока только обсуждали различные варианты возвращения сборных России и Белоруссии, которые отстранили от участия после начала спецоперации на Украине. Если МОК в среду указал, что «рассматривает возможности» для допуска спортсменов, то Олимпийский совет Азии пошёл дальше и в пятницу предложил, согласно заявлению по итогам саммита, «упростить их участие» в соревнованиях «под его руководством».

С начала февраля Международный олимпийский комитет подчёркивает, что запрет на участие российских и белорусских спортсменов не является «санкциями», потому что они не несут никакой ответственности за действия властей. В ведомстве называют такие действия «защитной мерой» для соревнований и обеспечения их безопасности, которую приняли с «тяжёлым сердцем» и которая идёт вразрез с универсальными спортивными ценностями. Однако Олимпийский совет Азии утверждает, что «на азиатском континенте» эхо украинского конфликта ощущаются намного меньше, чем в Европе, «нет смысла в таких защитных мерах».

МОК пока не принял никакого решения, однако представители многих международных федераций «приветствовали» предложение Олимпийского совета Азии. В то же время делегаты оставили в силе «санкции», принятые против российских и белорусских властей за нарушение олимпийского перемирия. По этим ограничениям запрещено проводить любые международные состязания на территориях этих стран, а также использовать их национальные флаги и гимны во время соревнований, пишет Le Monde.