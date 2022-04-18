Le Monde: российская спецоперация — само провидение для МОК

Из-за спецоперации России на Украине российским и белорусским спортсменам запретили выступать на международных соревнованиях, а российских представителей заставляют уйти с высоких международных спортивных должностей. Как отметил спортивный историк в интервью Le Monde, для «демократического лагеря» это шанс вернуть себе позиции в МОК.

Из-за российской спецоперации в Донбассе МОК рекомендовала запретить российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях. Как отметил в интервью Le Monde историк спорта Патрик Кластр, у МОК нет теоретических аргументов для пояснения этих заявлений, разве что заявить, что Россия не соблюла перемирие на время Олимпиады. Но такое происходит уже не впервые.

«МОК занимается реальной политикой», — отметил специалист. По его словам, МОК действует в зависимости от угрозы бойкота международным мероприятиям. Он стоял перед выбором: либо многие спортсмены из демократических стран стали бы отказываться от участия в соревнованиях, либо же ему надо было потребовать запрета для российских и белорусских спортсменов. «Он сделал выбор в пользу решения, которое в меньшей степени угрожало его спортивной системе».

Представители МОК боялись, что их обгонят отдельные спортсмены и федерации, которые стали важными игроками в спортивной дипломатии, что они станут отказываться от участия в международных соревнованиях, ставя под угрозу их проведение. В МОК при этом присутствуют представители от России, он не может сам принимать жёстких решений, поэтому ответственность за отстранение российских атлетов он возложил на международные федерации.

Сам глава МОК Томас Бах говорил, что комитет не обладает ни возможностями, ни правом принимать решения, которые не будут принимать сами крупные мировые государства. Но сейчас, по словам Патрика Кластра, МОК и другим спортивным организациям нужно сделать выбор: либо они продолжают идти по пути нейтральности и компромиссов, либо они меняют своё устройство. Так, в Олимпийской хартии не записаны права человека, но они могут быть учтены при заключении контрактов с новыми городами — хозяевами Олимпиады.

В вопросе выбора места проведения Олимпийских игр после присуждения такого права Пекину в 2008 году, Сочи в 2014 году и Пекину в 2022 году, с 2017 года МОК отдаёт эту возможность демократиям. По словам эксперта, таким образом комитет пытается себя защитить, чтобы избежать новых разговоров о правах человека.

Сам МОК эксперт называет консервативным институтом, полностью связанным с вестфальской моделью мироустройства, которое предполагает конфронтацию между государствами. Он поддаётся реформам только под давлением, но в нём всегда будут существовать вопросы прав человека и политических режимов, пока там соревнуются национальные команды.

Однако времена меняются, отмечает эксперт, и теперь соревнуются не столько федерации и национальные олимпийские комитеты, но сами атлеты становятся всё более сознательными, всё больше связанными социальными отношениями.

Поэтому и МОК нужно в будущем отказаться от использования национальных флагов и гимнов — тогда его никто не сможет обвинить в службе какому-либо режиму, отмечает эксперт. И ему нужно встать на защиту прав человека: это вопрос выживания, считает эксперт.

Россия угрожает, что будет проводить собственные Олимпийские игры, но Патрик Кластр напоминает: такие попытки уже были от коммунистических спартакиад до Всемирных женских игр, существовавших с 1922 по 1934 год. Но, по его словам, бойкоты 1980 и 1984 года показали, что организация таких соревнований происходит лишь из-за невозможности участвовать в основном. Когда американцы бойкотировали Олимпиаду в Москве, они организовали соревнования на своей территории. Тем же ответила в следующий раз Россия.

При этом, по словам эксперта, нынешнюю ситуацию можно расценивать как действие провидения по отношению к МОК: «Она позволяет ему избавиться от влияния русских в международных федерациях». Так, например, Алишеру Усманову пришлось покинуть федерацию фехтования. И как раз уход российских представителей из руководства федераций Патрик Кластр называет более важной задачей, чем запрет на выступление российских спортсменов. Раньше Россия могла объединяться с Китаем и странами Персидского залива и «угрожать независимости МОК». А теперь демократический лагерь в МОК вернёт себе позиции, отметил Патрик Кластр в интервью Le Monde.