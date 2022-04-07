Hill: россиянам и белорусам запретили бежать Бостонский марафон

Бостонская легкоатлетическая ассоциация не допустила к участию в Бостонском марафоне 2022 года граждан России и Белоруссии из-за спецоперации на Украине, пишет The Hill. Всем зарегистрированным бегунам из этих стран попытаются вернуть организационные взносы, однако для этого придётся обойти введённые против них санкции.

В среду Бостонская легкоатлетическая ассоциация объявила, что граждане России и Белоруссии не смогут принять участие в Бостонском марафоне 2022 года, сообщает The Hill.

Как рассказывает издание, запрет коснётся только тех бегунов, которые проживают в названных странах. Он распространяется на тех, кто ранее уже получил подтверждение о регистрации. В то же время живущие за рубежом белорусы и россияне смогут пробежать марафон, однако им не позволят нести флаг своей родной страны.

Отмечается, что ассоциация постарается возместить организационные взносы тем, кто не допущен к соревнованию, однако для этого ей придётся каким-то образом обойти санкции, введённые против России и Белоруссии. Украинцам, которые не смогут приехать на марафон из-за военных действий, также вернут деньги или позволят пробежать дистанцию в другой раз.

«Как и многие люди по всему миру, мы шокированы и возмущены тем, что мы видим и узнаём в репортажах с Украины, — заявил генеральный директор ассоциации Том Бирк. — Мы считаем, что бег — это глобальный вид спорта, и поэтому мы должны сделать всё возможное, чтобы показать свою поддержку населению Украины».

В заключение The Hill напоминает, что российские спортсмены в различных дисциплинах также ощутили на себе последствия спецоперации на Украине. Так, ФИФА, главная футбольная организация, отстранила Россию от участия во всех соревнованиях, лишив её права участвовать в чемпионате мира 2022 года. В то же время исполнительный комитет Международного олимпийского комитета также отстранил Россию и Белоруссию от соревнований, запретив спортсменам из этих стран выступать под своим флагом.