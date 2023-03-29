Le Figaro: решение МОК об ограничениях для российских спортсменов не понравилось ни России, ни Западу

Международный олимпийский комитет принял решение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях, если они выполнят ряд критериев, пишет Le Figaro. Однако окончательное решение будет за соответствующими спортивными федерациями. Некоторые страны уже заявили, что бойкотируют соревнования с участием россиян. Не довольна дискриминацией осталась и сама Россия.

Международный олимпийский комитет во вторник рекомендовал восстановить российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях, сообщает Le Figaro. Но решение об их участии в Олимпиаде-2024 будет принято позже. Издание характеризует это возвращение как «ограниченное, обратимое и уже спорное».

По решению МОК российские и белорусские атлеты смогут «выступать в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов», если они «не поддерживают активно войну на Украине» и не имеют контракта с армией или силовыми структурами, заявил глава МОК Томас Бах. При этом их возвращение должно быть одобрено соответствующей спортивной федерацией. Автор статьи отмечает, что критерий о поддержке действий России на Украине будет довольно сложно оценить.

Украина, Польша и страны Прибалтики уже угрожают бойкотировать Олимпиаду 2024 года, если там будут белорусские и российские спортсмены. Но на этот счёт МОК примет решение «в надлежащее время, по своему усмотрению и без привязки к результатам квалификационных соревнований», — объявил Томас Бах.

Но Германия уже заявила, что возвращение россиян и белорусов — это «пощёчина украинским спортсменам». По словам министра внутренних дел Нэнси Фезер, международный спорт должен осудить Россию, «это можно сделать только путём полного исключения российских и белорусских спортсменов».

Не рада такому решению осталась и Россия, которая призывала к безоговорочному восстановлению спортсменов. Так, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков осудил «неприемлемые» и «дискриминационные» критерии МОК. А вот Украина, наоборот, удовлетворена этим решением: «Нам удалось добиться переноса решения о возвращении россиян и белорусов на Олимпийские игры 2024 года».

Ещё в декабре в МОК говорили, что изучают вопрос о возвращении россиян и белорусов на Олимпийские игры. И вот теперь там по сути переложили ответственность за решение на международные спортивные федерации и организаторов соревнований, а сами лишь дали рекомендации «гармонизировать их подходы».

Глава МОК отметил, что выбранный подход работает, что показывают соревнования по теннису и велоспорту. По его мнению, главных принципов два: «отказ от любого вмешательства политики в спорт» и «отсутствие дискриминации любого спортсмена». Именно это, по его мнению, не позволяет исключить россиян и белорусов из олимпийской борьбы на основании их паспортов.

Но международные спортивные федерации поступают по-разному. Так, федерация лёгкой атлетики подтвердила исключение «в ближайшем будущем» спортсменов из двух стран. А федерация фехтования, наоборот, вернула россиянам и белорусам доступ как раз с начала квалификационного сезона. Хотя это решение вызвало недовольство. Так, Германия отказалась от организации этапа Кубка мира по фехтованию среди женщин, запланированного на начало мая. А Украина объявила, что будет бойкотировать любые соревнования по фехтованию, в которых будут участвовать российские и белорусские спортсмены. «Никогда ещё столь большая угроза не нависала над Олимпиадой-2024», — пишет Le Figaro.