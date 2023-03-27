Le Figaro: белорусы сражаются за выход на Евро-2024, но УЕФА грозит их не допустить

В отличие от многих других спортивных федераций УЕФА допускает белорусскую сборную по футболу к участию в соревнованиях под своей эгидой. Однако против этого выступают некоторые другие страны, поэтому в ближайшее время этот подход могут пересмотреть, пишет Le Figaro.

Сборная России по футболу с трудом находит соперников для своих матчей, пишет Le Figaro. Так, они вничью сыграли товарищеский матч с Ираном, а затем Россия приняла у себя на поле команду Ирака. «Деятельность нашей сборной не заморожена, но люди не спешат с нами играть», — заявил в Госдуме заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза Денис Рогачёв.

А вот у Белоруссии пока нет такой проблемы, отмечает автор статьи. Так, белорусские футболисты проиграли Швейцарии в квалификационном матче за участие в Евро-2024. Le Figaro отмечает, что многие международные спортивные федерации запретили или ограничили участие российских и белорусских команд и спортсменов в своих соревнованиях. Но Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проводит разную политику в отношении Белоруссии и России.

При этом некоторые ещё осенью призывали УЕФА исключить Белоруссию из соревнований из-за её поддержки России. Среди них даже министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер — учитывая, что европейские соревнования 2024 года должны пройти в Германии. Но в УЕФА решили сохранить за белорусами их место среди 53 команд-участниц. Единственное, Белоруссии было сказано проводить домашние матчи на нейтральной территории.

Сейчас же многие спортивные федерации принимают решение о возвращении российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Например, среди них Международная федерация фехтования. Ожидается, что в ближайшее время этот вопрос рассмотрит и Международный олимпийский комитет.

Но вот УЕФА, наоборот, возможно, в ближайшее время закроет свои двери для белорусов. Автор статьи отмечает, что есть вероятность, что Белоруссии придётся приостановить своё участие в квалификационных матчах на Евро-2024. Этот вопрос представители УЕФА собираются рассмотреть на своём очередном заседании исполнительного комитета 4 апреля.

«УЕФА уже давно собирался обсудить ситуацию в Белоруссии», — заявил президент УЕФА Александер Чеферин. Дело в том, что в середине марта в УЕФА обратились около сотни депутатов Европейского парламента от разных политических партий с просьбой исключить белорусов из соревнований из-за отношений Минска с Россией и из-за положения с правами человека в стране. Инициатива исходила от польского депутата Европарламента Томаша Франковского, бывшего футболиста.



Пока Белоруссия ожидает решения УЕФА, она пытается пробиться на европейский чемпионат. Примечательно, что соревнования белорусов и швейцарцев прошли в Сербии, тогда как в составе швейцарской сборной есть игроки албанского и косовского происхождения. Le Figaro отмечает, что в первой группе квалификации также есть команда из Косова, притом что Сербия это государство не признаёт. «Это обещает продолжение геополитического столкновения, если Белоруссия останется».