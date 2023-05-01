OF: российские атлеты назвали дискриминацией правила допуска на Игры-2024

Международный олимпийский комитет вынес решение, в соответствии с которым российских и белорусских спортсменов, возможно, допустят к участию в Олимпиаде в Париже. Но для этого они должны будут соответствовать ряду критерием. Сами спортсмены раскритиковали эту идею как проявление дискриминации.

Международный олимпийский комитет позволил российскими белорусским спортсменам принимать участие в Олимпиаде 2024 года в Париже, но с определёнными ограничениями. Так, они не должны использовать флаг и гимн своей страны, не должны поддерживать спецоперацию на Донбассе и не должны быть связаны с военными или службами национальной безопасности, пишет Ouest-France.

«Мы расцениваем выдвинутые критерии допуска к соревнованиям как чрезмерные, необоснованные и дискриминационные: по национальности и паспорту, по дисциплине и виду спорта, а также по принадлежности к той или иной структуре, десятилетиями развивающей спорт во многих пост‑советских государствах, — заявили в российском олимпийском комитете. — Сегодня мы, спортсмены, стали заложниками политических игр, которые разделяют международное спортивное сообщество и в то же время сеют рознь внутри олимпийской семьи — диктуют параметры допуска, определяют, кто может участвовать, а кто нет».

Настольный теннис, пятиборье, фехтование, дзюдо и тхэквондо входят в число олимпийских видов спорта, куда вновь допущены спортсмены из России и Белоруссии под нейтральным флагом. Но МОК ещё придётся решить, будут ли российские и белорусские спортсмены участвовать в самих Олимпийских играх 2024 года. Украина пригрозила бойкотировать игры, если там допустят к участию россиян.

Комиссия российских спортсменов называет рекомендации МОК чрезмерными, другие — слишком слабыми. Министры спорта Франции и Великобритании подчеркнули, что ещё важно проверить, не финансировались ли российские и белорусские спортсмены, прямо или косвенно своими государствами пишет Ouest-France.