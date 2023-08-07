FAZ: АдГ стремится заменить ЕС «федерацией европейских наций», независимой от США

«Альтернатива для Германии» согласовала манифест к европейским выборам 2024 года, в соответствии с которым Евросоюз признаётся партией неудачным проектом, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. АдГ предлагает создать его заново в качестве «федерации европейских наций», которая займёт свой собственный полюс в мировом порядке и не будет подчиняться влиянию ни одной из сверхдержав, включая США. В противном случае, Европе грозит хаос, считают в партии.

АдГ считает Европейский союз неудачным проектом и призывает создать его заново в качестве «федерации европейских наций» — это следует из преамбулы манифеста партии к европейским выборам 2024 года, который был согласован в воскресенье на заседании в Магдебурге, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

Таким образом, ультраправая партия отходит от проекта, опубликованного в июне. В преамбуле больше не упоминается «упорядоченный роспуск» ЕС. В ней также не упоминается выход Германии из ЕС, которого АдГ требовала ещё в 2021 году. По словам лидера партии Алисы Вайдель, участники переговоров достигли компромисса в воскресенье вечером. Новый проект поддержан главным кандидатом на европейских выборах Максимилианом Кра.

В нём говорится, что АдГ отстаивает идею «Европы отечеств, европейского сообщества суверенных, демократических государств». В нём также говорится о «полном провале ЕС во всех областях, которые влияют на существование Европы». Среди прочего упоминаются миграционная и климатическая политика, которые по большей части отвергаются.

Помимо этого, в тексте повторяется идея об отказе от евро. Также вновь критикуются санкции ЕС, но без упоминания России. Кроме того, говорится: «Мы отвергаем любое доминирование в европейской внешней политике и политике безопасности со стороны крупных неевропейских держав». Европа должна постепенно взять свою обороноспособность в собственные руки.

Делегат Ханс Нойхофф рассказал о целях, которые ставит партия: «Европа должна создать свой собственный полюс в многополярном мировом порядке. Европа должна эмансипироваться от претензий любой сверхдержавы на управление судьбой Европы, включая США. Если Европа этого не сделает, ей грозит аполярность и хаос».

В качестве задач желаемой «федерации европейских наций» АдГ называет общий рынок, защиту внешних границ от иммиграции, стратегическую автономию в действиях по обеспечению безопасности и сохранение «различных самосознаний» в Европе. «Опираясь на эти фундаментальные основы, государства-члены могут автономно и гибко заключать функциональные двусторонние или многосторонние договоры в соответствии со своими потребностями», — говорится в документе.

В связи с нехваткой квалифицированной рабочей силы в Германии АдГ рассчитывает на то, что в стране снова будет повышаться рождаемость. «Нам определённо необходимо переосмысление семейной политики», — заявил лидер партии Тино Хрупалла в интервью на канале ZDF. По его словам, сейчас она является «катастрофической». «У нас фактически действует политика одного ребенка», — отметил Хрупалла. По его словам, именно с этого нужно начинать, чтобы через 20—30 лет Германия смогла «снова генерировать квалифицированную рабочую силу за счёт нашей молодежи», заключает Frankfurter Allgemeine.