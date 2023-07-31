Welt: АдГ выбрала основного кандидата на европейские выборы, но не все этому рады

«Альтернатива для Германии» выбрала основного кандидата на европейские выборы: им стал заместитель председателя партии Максимилиан Кра, сообщает немецкий телеканал Welt. По словам Кра, в Германии есть одна партия, которая выступает за благосостояние, семью, народ и мир — и это АдГ. Между тем, фракция «Идентичность и демократия» уже дважды отстраняла его за «нарушение лояльности».

АдГ на съезде в Магдебурге, посвящённом европейским выборам, избрала своего основного кандидата. Им стал Максимилиан Кра поведёт партию на европейские выборы в следующем году.

Максимилиан Кра — адвокат, 46 лет, заместитель председателя АдГ Саксонии, а теперь и основной кандидат на европейских выборах в следующем году. Вписывается ли он вдобавок в определённые программные положения, — это уже другой вопрос.

МАКСИМИЛИАН КРА, основной кандидат АдГ на европейских выборах: Мы хотим заявить о том, что все другие партии выступают за климат, за гендер, за иммиграцию и за войну, и есть одна немецкая партия, которая выступает за благосостояние, за семью, за народ и за мир — и это АдГ.

Однако пока что Кра вызывает недовольство внутри партии. Хотя его выбрали с 65,7% голосов, правонационалистическая фракция «Идентичность и демократия», к которой в Европе относится и АдГ, дважды его отстраняла. Обоснование: он в очередной раз нарушил своё обязательство в верности и лояльности.

В отличие от того, что было перед его избранием, он больше не хочет роспуска ЕС, как значительная часть его партии, — он предпочитает говорить о трансформации, и, таким образом, следует курсом председателя своей партии.

БЬОРН ХЁКЕ, лидер АдГ: ЕС пошёл в своём развитии в совершенно неверном направлении. С моей точки зрения и с точки зрения АдГ, он стал, в первую очередь, глобализационной инстанцией. Этот ЕС — гиблое дело, и, исходя из интересов Германии, его нужно преодолеть.

В противоположность прежним подобным партийным съездам, которые, скорее, напоминали сражения, эта конференция прошла относительно упорядоченно. Однако снаружи в это время проходили демонстрации различных групп против партии. В некоторых федеральных землях, особенно на востоке, АдГ по опросам набрала до 30% голосов. Сформировать правительство, тем не менее, будет трудно, потому что все остальные партии пока, как минимум, отклоняют союз с правыми популистами.

Дата выхода в эфир 30 июля 2023 года.