FAZ: немецкие правые ставят вопрос о выходе Германии из ЕС перед выборами в Европарламент
«Альтернатива для Германии» определилась на съезде с главными кандидатами на выборы в Европарламент, которые должны пройти летом следующего года. Партийный список возглавит Максимилиан Кра, уже сейчас представляющий партию в Брюсселе. Вторым номером пойдёт депутат Бундестага — Петр Быстрон, а тройку лидеров замыкает Рене Ауст, депутат парламента федеральной земли Тюрингия. Frankfurter Allgemeine, комментируя первые два дня съезда, пишет, что он отличался от других «правонационалистическими лозунгами и фантазиями о выходе Германии из ЕС».
«Немедленный выход Германии из Евросоюза» потребовала, например, Кристин Андерсон, получившая четвёртое место в списке. Она получила согласие 83,8% делегатов и не имела соперников за своё место в списке. Сходными радикальными заявлениями отметился и Александер Юнгблют, который после избрания на пятое место прокричал лозунг «Сначала Германия!» и радикально выступил против продолжения в стране и Европе политики мультикультурализма.
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