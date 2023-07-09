Le Figaro: после беспорядков французы больше поддерживают правых

Ночные беспорядки, охватившие Францию после убийства темнокожего подростка, оказались на руку правым: их на предстоящих выборах в Европарламент готовы поддержать 48% избирателей, сообщает Le Figaro. Левые партии провалились в рейтинге из-за разногласий по поводу полиции и спорной позиции Жан-Люка Меланшона.

Несколько ночей беспорядков оставили у французов горькие воспоминания, которые начинают влиять на их политические предпочтения, пишет Le Figaro. Меньше чем за год до выборов в Европарламент, которые пройдут в июне 2024 года во всех странах — членах ЕС, в том числе во Франции, избиратели всё больше поддерживают списки кандидатов от партий, которые придерживаются жёсткой позиции по безопасности, замечает издание.

Согласно опросу, проведённому 4 и 5 июля Французским институтом общественного мнения (IFOP) для Sud Radio и опубликованному в пятницу, 48% французов намерены проголосовать за правый блок, который включает Национальное объединение, республиканцев, партию «Реконкиста» и движение «Вставай, Франция». В статье отмечается, что это настоящий рывок вперёд, потому что в похожем исследовании два месяца назад правые набрали на 6% меньше голосов.

Французская газета уточняет, что участникам исследования представили избирательные списки, которые возглавляли различные политические фигуры. Так, список Нацобъединения под предводительством Жордана Барделла получил больше всего поддержки — за него проголосовали 26% опрошенных (+1%). Следом идёт республиканская партия и её выдвиженцы Франсуа-Ксавье Беллами и Мишель Барнье, которых поддержало 11% респондентов (+3%). За партию «Реконкиста» и её лидеров Эрика Земмура и Марион Марешаль готовы проголосовать 7% избирателей (+1%), а «Вставай, Франция» получила 4% голосов (+1%).

Президентскому большинству и правительству пришлось лавировать между осуждением убийства темнокожего подростка и поддержкой полиции, однако совместный список «Возрождения», Демократического движения и партии «Горизонты», который возглавил Стефан Сежурне, поддержали 20% (+1%) участников опроса. Основной удар приняли на себя левые. Среди них в лидерах оказались списки социалистов и зелёных — по 9% (-1%) голосов каждый. За «Непокорённую Францию» готово проголосовать на 2% меньше избирателей, чем раньше: её рейтинг снизился с 10% до 8%. Социалистическая партия набрала лишь 4% (-1%) голосов. Le Figaro объясняет такое падение доверия к левым большими разногласиями по вопросу полиции и спорной позицией Жан-Люка Меланшона.