BFM TV: «Окей, Ким Чен Ын» — Макрон возмутил оппозицию предложением отключать соцсети

На встрече с мэрами городов, пострадавших от беспорядков, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил блокировку соцсетей на случай кризисной ситуации, сообщает BFM TV. Однако оппозиционные партии возмутились таким «злоупотреблением со стороны макронизма» и осудили «цензуру и коллективное наказание французов».

Во вторник на совещании с мэрами Эммануэль Макрон не исключил возможности отключения соцсетей в кризисных ситуациях, пишет BFM TV. «Нам необходимо проанализировать использование социальных сетей и подумать о запретах, которые нужно ввести, — заявил президент. — Когда наступают кризисные ситуации, необходимо иметь возможность их регулировать или отключать».

Его слова не прошли незамеченными: множество политиков различных направлений сравнили такое предложение с авторитарными режимами в России, Китае, Иране и Северной Корее. Властей этих стран часто обвиняют в блокировке интернет-доступа во время политического кризиса. «Окей, Ким Чен Ын», — ответила президенту в Twitter Матильда Пано, лидер парламентской фракции партии «Непокорённая Франция». Первый секретарь Социалистической партии Франции Оливье Фор возмутился: «Государство, где соблюдаются права человека и гражданина, не может равняться на великие демократии Китая, России и Ирана».

«Отключить соцсети? Как в Китае, Иране, Северной Корее?» — задался вопросом депутат от департамента Эр и Луар Оливье Марле. Он добавил, что, «даже если это провокация для отвлечения внимания, она очень плохая». Со своей стороны депутат от департамента Од Фредерик Фалькон осудил «серьёзное авторитарное злоупотребление со стороны макронизма». По его словам, предложение президента напоминает «цензуру и коллективное наказание французов, тогда как Макрон не в силах противодействовать незначительному меньшинству хулиганов».

Как напоминает французский сайт, в пятницу глава государства уже отмечал, что интернет-платформы «сыграли значительную роль в выступлениях последних дней». Тогда же Эммануэль Макрон потребовал от руководства Snapchat и TikTok удалить «наиболее жестокие» изображения. Вечером представителей соцсетей принимали в МВД, а в понедельник главе ведомства даже пришлось опровергнуть слухи о том, что в некоторых кварталах отключают интернет, отмечает BFM TV.