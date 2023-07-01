Das Erste: французы бы не поняли — Макрон отложил государственный визит в Германию из-за беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон отложил поездку в Германию на фоне беспорядков, которые продолжаются уже несколько дней, сообщает Das Erste. Это был бы первый государственный визит президента Франции в Германию более чем за 20 лет. С точки зрения Берлина, визит должен был ознаменовать 60-летие дружбы между Францией и Германией и в то же время открыть новую главу отношений. Однако в окружении Макрона утверждают, что государственный визит носит «чисто протокольный характер».

Это был бы первый государственный визит президента Франции в Германию более чем за 20 лет. Однако из-за беспорядков, которые продолжаются уже несколько дней, Эммануэлю Макрону пришлось изменить свои планы, сообщает Das Erste.

В ведомстве федерального президента Германии сообщили, что Макрон позвонил Франку-Вальтеру Штайнмайеру и проинформировал его о ситуации в стране. «Президент Макрон попросил отложить запланированный государственный визит в Германию», — заявила пресс-секретарь Штайнмайера. Елисейский дворец также подтвердил информацию.

Штайнмайер выразил сожаление в связи с отменой визита и полное понимание ввиду сложившейся ситуации во Франции. Он с большим вниманием следит за развитием событий. Президент Германии выразил надежду, что насилие на улицах скоро прекратится и социальный мир будет восстановлен.

Эммануэль Макрон и его жена Брижит должны были прибыть в Германию в воскресенье вечером. Визит должен был начаться в Людвигсбурге в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Следующими остановками президентской четы должны были стать Берлин — в понедельник и Дрезден — во вторник. Перед дрезденской церковью Фрауэнкирхе Макрон собирался выступить с программной речью, посвящённой франко-германским отношениям.

С точки зрения ведомства федерального президента Германии, визит должен был ознаменовать 60-летие Елисейского договора о дружбе между Францией и Германией и в то же время открыть новую главу отношений.

В окружении Макрона заявили, что государственный визит является дружеским и носит «чисто протокольный характер». Для него наступит более благоприятный момент. «Французы не поняли бы, если бы он поехал в Германию. Эти дни в Париже важны», — заявил источник. Именно поэтому Макрон скорректировал свои планы.

Протесты и беспорядки во Франции были спровоцированы смертью 17-летнего Наэля М. Подросток был застрелен полицейским во время проверки на дороге в Нантере, пригороде Парижа, во вторник. Похороны должны состояться в субботу. В отношении стрелявшего полицейского было возбуждено уголовное дело. По данным прокуратуры, его обвиняют в умышленном убийстве.

Германия, Великобритания и США призвали граждан, планирующих поездку во Францию, проявлять осторожность в связи с беспорядками и обновили свои рекомендации по мерам безопасности, передаёт Das Erste.