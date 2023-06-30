France 24: для борьбы с беспорядками во Франции задействуют 40 тыс полицейских

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что этой ночью власти планируют привлечь 40 тыс сотрудников правоохранительных органов для обеспечения порядка на улицах французских городов. Решение было принято после того, как погромы, вызванные убийством подростка полицейскими в пригороде Парижа, перекинулись на другие регионы, сообщает France 24.
Министр внутренних дел Франции объявил, что в ночь с четверга на пятницу по всей стране будут задействованы 40 тысяч полицейских. Решение было принято после распространения массовых беспорядков, причиной которых стало убийство полицейскими подростка североафриканского происхождения в пригороде Парижа.
Вот что он (глава МВД. — ИноТВ) сообщил журналистам не так давно.
ЖЕРАЛЬД ДАРМАНЕН, министр внутренних дел Франции:Полиция заплатила высокую цену. 170 полицейских и жандармов получили ранения. К счастью, ни одна из полученных ими травм не представляла опасность для жизни. В ответ государственные службы произвели более 180 арестов и, без сомнений, сегодня их количество увеличится.
Погромы, включая нападения на учебные заведения или поджоги мэрий, не имеют никакого отношения к событиям в Нантере. Поэтому нарушители спокойствия должны вернуться домой, и сегодня ночью (на улицах французских городов. — ИноТВ) будет гораздо больше полиции.
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