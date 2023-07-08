Сбой в интеграции и образовании — Spectator связывает протесты и рост преступности с неспособностью Европы совладать с проблемой миграции

Европейские страны и ЕС не справились с задачей интеграции мигрантской молодёжи в свои общества, и поэтому континент захлестнула волна преступных погромов, выдаваемых за протест. The Spectator считает, что даже правые европейские политики не способны совладать с этой проблемой, и призывает обратить внимание на школьную систему, которая в иммигрантских районах близка к краху.

Банды бросают вызов закону в Европе. После недавних беспорядков в Париже и Стокгольме журнал The Spectator, ожидает «жаркое лето», которое «может стать худшим за все годы», так как «недовольная молодёжь, отрезанная от общества, не испытывает к нему ничего, кроме нигилистического презрения».

Рост насилия со стороны преступных группировок журнал связывает с иммигрантами. Европейский союз, с одной стороны, оказался не способен воспрепятствовать нелегальной миграции, отсортировав тех, кто имеет право на убежище, от тех, кто просто хотел бы остаться в Европе. С другой стороны, европейские администрации оказались неспособны интегрировать прибывших, «несмотря на то что они потратили миллиарды на социальные проекты».

Паралич ЕС в вопросах миграции демонстрирует и то, что «Европейский саммит по иммиграции в Брюсселе на прошлой неделе завершился даже без совместного заявления», а президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден отказаться от визита из-за погромов в Париже после трагического инцидента с 17-летним Нахелем Мерзуком. The Spectator отмечает, что Еврокомиссия, вместо того чтобы прислушаться к избирателям, недовольным «крахом границ», пытается обязать страны, не затронутые миграционным наплывом, принимать мигрантов, угрожая штрафом в €20 тыс.

Одним из эпицентров мигрантской преступности является Швеция, «общество с открытыми взглядами, приветствовавшее иммигрантов». В Стокгольме практически ежедневно происходят столкновения между группировками, а новостная хроника похожа на «киносценарии про враждующие банды, присягнувшими «курдскому лису» или «греку», и насилие, связанное с кровной местью».

В регистр Шведской полиции в настоящее время внесены более 50 группировок, 31 тыс. человек «так или иначе связаны с бандами». Глава полиции лишь разводит руками. «Мы никогда не сталкивались с такой безжалостной преступностью», — цитирует The Spectator главу национальной полиции Швеции. Андерс Торнберг признаёт, что «модель организации шведской системы правосудия не приспособлена для борьбы с такой масштабной преступностью», так как относится со снисхождением к правонарушителям моложе 21 года и «является открытым приглашением к гангстерскому насилию».

Показательным The Spectator называет случай подростка — соискателя статуса беженца, который нашёл работу киллера и убил человека. За то время, пока его разыскивала полиция, он успел получить гражданство Швеции, а после того, как его всё-таки поймали, смог сбежать из тюрьмы, воспользовавшись мягким режимом содержания. Как подросток «он имел право на доступ в интернет, отдельную комнату и мог назначать визиты к стоматологу за пределами тюрьмы». Один из таких разрешённых визитов он и использовал для побега, случившегося всего через несколько дней после приговора.

С похожими проблемами сталкиваются и другие страны Европы: Бельгия, Швейцария, Германия и, разумеется, Франция. «Во Франции дела обстоят настолько плохо, что теперь ночь без беспорядков попадает в новости», — пишет The Spectator. Результатом погромов становятся сожжённые автомобили, разграбленные магазины и осквернённые памятники жертв холокоста. Значительную часть этих преступлений совершают недавно прибывшие беженцы. Британский журнал приводит в пример беженца из Сирии, напавшего с ножом в мае на детей и взрослых, находившихся на детской площадке.

Французский президент Макрон обещает жёсткие меры для наведения порядка. В частности, социальные сети должны будут подвергать публикуемый контент цензуре. «Цензура — это оружие, обычно используемое тоталитарными режимами», — пишет The Spectator, но признаёт, что другого выхода нет.

В то же время левый французский политик Жан-Люк Меланшон отказался осудить участников беспорядков. Вместо этого он назвал происходящее «восстанием против неравенства и расизма». The Spectator называет это «типично европейским взглядом на преступление как на выражение социальной несправедливости».

Британское издание считает не удивительным подъём правых партий в Европе на фоне сложившейся ситуации. Австрийская партия свободы, «Братья Италии» и «Альтернатива для Германии» — все они показывают рост рейтингов. В то же время The Spectator сомневается, что они смогут «предложить правдоподобное решение этой проблемы». Показательным примером издание считает «популистских шведских демократов, вошедших в правящую коалицию», но так и не сумевших предложить действенного решения проблемы банд.

Издание призывает не перекладывать всю вину на политиков, не имеющих представления о том, как можно решить проблему. В конце концов «не только они виноваты в том, что так много безработных молодых людей, многие из которых родились от родителей-иммигрантов, утратили лояльность к своим странам». Ситуация в Швеции, возможно, и ухудшилась «после волны миграции 2016 года, но многие из арестованных в настоящее время являются шведами по рождению и воспитанию», поэтому надо обратить внимание на школы.

«Близкий крах системы образования в иммигрантских районах» является объединяющей чертой «для всех европейских стран, где банды захватывают власть», — продолжает The Spectator. Ссылаясь на знакомую, автор статьи сообщает, что во Франции директор советовал преподавательнице английского не наказывать учеников, чтобы не стать жертвой нападения. Из Швеции же поступают сообщения, что ученики открыто бравируют перед учителями тем, что не боятся получить четыре года тюрьмы, намекая на возможное наказание за убийство учителя.

«Сбои в интеграции достигли критической точки», — пишет британское издание. В Европе десятилетия «принимали желаемое за действительное», надеясь, что проблемы, вызванные миграцией, решатся сами по себе. Издание в связи с этим предупреждает, что Великобритании «неразумно упиваться страданиями Швеции и Франции». Недавние события показали, что «социальные беспорядки заразны» и легко пересекают границу, как это случилось с Францией и Бельгией. «Достаточно будет одной искры, чтобы погрузить Британию в собственный ад», — заключает The Spectator.