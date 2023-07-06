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BFM TV: во время беспорядков во Франции сгорели дотла несколько школ

Материал представлен в переводе ИноТВ
Некоторые школы Парижского региона не откроются в сентябре: после поджогов и разрушений во время ночных беспорядков они больше не подлежат восстановлению, передаёт BFM TV. В других случаях потрясённые дети и родители продолжают надеяться, что серьёзно повреждённые здания успеют отремонтировать к началу учебного года.

Среди пепла и обломков — несколько страниц из учебника французского и куртки детей, не сгоревшие в пожаре. Всё остальное в этой начальной школе полностью выгорело в ночь беспорядков со среды на четверг. Детский сад тоже полностью разрушен.

ФУЗИ МУССА, помощник мэра по городскому планированию в Ла-Верьер: На прошлой неделе дети вернули все работы, которые делали в течение года. Они даже написали книгу. Всё это сгорело в огне. Всё это уничтожено. Вот так. То есть сгорели все достижения жизни ребёнка. Это катастрофа.
 
Из-за масштабных разрушений придётся всё снести, чтобы потом восстановить. Таким образом, 200 учеников не смогут вернуться сюда в сентябре. Их распределят в другие школы по соседству.
 
Жители Кроненбурга надеются, что им удастся избежать такого кошмарного сценария. Здесь начальная школа также серьёзно пострадала. Из соображений безопасности учебное заведение закрыто до дальнейших распоряжений. Дети и родители перед закрытыми воротами школы продолжают пребывать в потрясении.
 
МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Он постоянно спрашивает, откроется ли школа.
 
ДРУГАЯ МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Это символ, школа как костяк, часть квартала. Она здесь уже много лет, её никогда не трогали. Так что да, это болезненно.
 
С начала беспорядков во Франции повреждено в общей сложности 243 школы и учебных заведения.
 
Дата выхода в эфир 05 июля 2023 года.
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источник
BFM TV Франция Европа
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