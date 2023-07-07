BFM TV: французский сенатор назвал причиной беспорядков проваленную интеграцию

Французская молодёжь вышла на улицы из-за проваленной интеграции в общественную жизнь, заявил сенатор-республиканец Франсуа-Ноэль Бюффе в эфире BFM TV. По словам политика, у подростков есть причины для бунта против Республики, поэтому надо разобраться в том, что упустило правительство.

ФРАНСУА-НОЭЛЬ БЮФФЕ, сенатор-республиканец от департамента Рона и председатель законодательной комиссии: Думаю, надо напомнить о цифрах, которые вчера сообщил министр (внутренних дел. — ИноТВ). Больше всего меня поразило то, что 30 процентов (участников беспорядков. — ИноТВ) — несовершеннолетние. И что самому младшему из них 11 лет. Самому старшему 59 — это не несовершеннолетний, а взрослый человек, но самому младшему 11 лет. Почему столько молодёжи — предполагают, что на улицы вышло от 3—5 тысяч до 12 тысяч человек, — могло выступить против Республики? На самом деле именно это — главный вопрос. Есть ли связь…

МАКСИМ СВИТЕК, ведущий BFM TV: Но вы видите здесь связь...?

ФРАНСУА-НОЭЛЬ БЮФФЕ: Я сейчас отвечу на ваш вопрос. Есть ли прямая связь с иммиграцией? Я считаю, что частично да, нельзя это отрицать. Но думаю, что есть и другие причины, множество других проблем. Вопрос интеграции — потому что такой вопрос задают. Никто не будет всерьёз отрицать, что интеграция уже много лет как провалилась. Причин великое множество, сейчас у нас нет времени их обсуждать, но их много. Так что нужно перефразировать вопрос о том, что на самом деле произошло. Я думаю, что это главный вопрос.

МАКСИМ СВИТЕК: Вы говорите об интеграции. У нас здесь — молодёжь, иногда дети — вы только что говорили об их возрасте. Они французы.

ФРАНСУА-НОЭЛЬ БЮФФЕ: Да, конечно.

МАКСИМ СВИТЕК: Часто их родители тоже французы. Иногда и бабушки с дедушками. Зачем тогда говорить об интеграции? Речь идёт о французах.

ФРАНСУА-НОЭЛЬ БЮФФЕ: Потому что это французская молодёжь, они французы. Вопрос не в том, чтобы узнать их происхождение, — они французы. Сложность в том, что сейчас они бросают вызов Республике. Они нападают на школы, мэрии, суды, тюрьмы. Некоторые из них…

МАКСИМ СВИТЕК: Жеральд Дарманен (глава МВД Франции. — ИноТВ) сказал, что это доказательство их преступности.

ФРАНСУА-НОЭЛЬ БЮФФЕ: Не только. Потому что против Республики не бунтуют беспричинно. Так что здесь есть настоящая проблема: мы что-то упустили. Нужно посмотреть правде в глаза, установить истинные причины того, что произошло. На следующей неделе я представлю комиссии предложение по этому вопросу. Нужно довести дело до конца и принять во внимание различные ситуации.