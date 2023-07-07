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BFM TV: французский сенатор назвал причиной беспорядков проваленную интеграцию

Материал представлен в переводе ИноТВ
Французская молодёжь вышла на улицы из-за проваленной интеграции в общественную жизнь, заявил сенатор-республиканец Франсуа-Ноэль Бюффе в эфире BFM TV. По словам политика, у подростков есть причины для бунта против Республики, поэтому надо разобраться в том, что упустило правительство.

ФРАНСУА-НОЭЛЬ БЮФФЕ, сенатор-республиканец от департамента Рона и председатель законодательной комиссии: Думаю, надо напомнить о цифрах, которые вчера сообщил министр (внутренних дел. — ИноТВ). Больше всего меня поразило то, что 30 процентов (участников беспорядков. — ИноТВ) — несовершеннолетние. И что самому младшему из них 11 лет. Самому старшему 59 это не несовершеннолетний, а взрослый человек, но самому младшему 11 лет. Почему столько молодёжи предполагают, что на улицы вышло от 3—5 тысяч до 12 тысяч человек, могло выступить против Республики? На самом деле именно это главный вопрос. Есть ли связь…

МАКСИМ СВИТЕК, ведущий BFM TV: Но вы видите здесь связь...?
 
ФРАНСУА-НОЭЛЬ БЮФФЕ: Я сейчас отвечу на ваш вопрос. Есть ли прямая связь с иммиграцией? Я считаю, что частично да, нельзя это отрицать. Но думаю, что есть и другие причины, множество других проблем. Вопрос интеграции потому что такой вопрос задают. Никто не будет всерьёз отрицать, что интеграция уже много лет как провалилась. Причин великое множество, сейчас у нас нет времени их обсуждать, но их много. Так что нужно перефразировать вопрос о том, что на самом деле произошло. Я думаю, что это главный вопрос.
 
МАКСИМ СВИТЕК: Вы говорите об интеграции. У нас здесь молодёжь, иногда дети вы только что говорили об их возрасте. Они французы.
 
ФРАНСУА-НОЭЛЬ БЮФФЕ: Да, конечно.
 
МАКСИМ СВИТЕК: Часто их родители тоже французы. Иногда и бабушки с дедушками. Зачем тогда говорить об интеграции? Речь идёт о французах.
 
ФРАНСУА-НОЭЛЬ БЮФФЕ: Потому что это французская молодёжь, они французы. Вопрос не в том, чтобы узнать их происхождение, они французы. Сложность в том, что сейчас они бросают вызов Республике. Они нападают на школы, мэрии, суды, тюрьмы. Некоторые из них…
 
МАКСИМ СВИТЕК: Жеральд Дарманен (глава МВД Франции. — ИноТВ) сказал, что это доказательство их преступности.
 
ФРАНСУА-НОЭЛЬ БЮФФЕ: Не только. Потому что против Республики не бунтуют беспричинно. Так что здесь есть настоящая проблема: мы что-то упустили. Нужно посмотреть правде в глаза, установить истинные причины того, что произошло. На следующей неделе я представлю комиссии предложение по этому вопросу. Нужно довести дело до конца и принять во внимание различные ситуации.
 
Дата выхода в эфир 06 июля 2023 года.
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источник
BFM TV Франция Европа
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беспорядки иммиграция молодежь Франция
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