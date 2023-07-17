Bild: почти полмиллиона евро за полгода потратил кабинет Олафа Шольца на парикмахеров, визажистов и косметологов для федеральных министров

Немецкие налогоплательщики указывают на «юридически сомнительный и политически непривлекательный» рост трат на представительские расходы при Шольце. За неполные полгода расходы уже превысили €450 тыс., отмечает Bild и напоминает, что в прошлом такое обращение с общественными фондами могло означать конец карьеры для политика.

Правительство Германии потратило более €450 тыс. на «парикмахеров, визажистов, косметологов и фотографов для федеральных министерств» за неполные 6 месяцев 2023 года. Об этом стало известно благодаря парламентскому запросу депутата партии «Альтернатива для Германии». При этом в эту сумму не входят расходы на «постоянных сотрудников, оказывающих такие услуги», сообщает газета Bild.

Газета напоминает, что «самой дорогой в кабинете» Олафа Шольца в прошлом году стала Анналена Бербок. За 2022 год на внешний вид главы внешнеполитического ведомства ФРГ было потрачено более €130 тыс. Основная статья расходов — косметолог для «пионера феминистской внешней политики», почти €9 тыс. в месяц.

Известный в Германии знаток государственного права, профессор Кристиан Хильгрубер указывает на то, что, согласно законам, «федеральное правительство привержено принципу экономии и бережливости». Вследствие этого он считает, что возросшие при Шольце представительские расходы «юридически сомнительны» и «политически непривлекательны». «Федеральному правительству… следовало бы меньше сосредотачиваться на внешнем виде и больше на форме и содержании своего общения с обществом», — заявил газете Bild Хильгрубер.

Не только действующие политики оплачивают представительские расходы из федерального бюджета ФРГ. Bild указывает, что совсем недавно стало известно, что бывший канцлер Ангела Меркель оплачивает из государственных средств работу помощницы, «которая заботится о причёске и макияже» экс-главы Германии.

Президент немецкого Союза налогоплательщиков Райнер Хольцнагель сообщил газете, что «почти невозможно объяснить тем, кто платит налоги, что они должны взять на себя расходы за визажистов и парикмахеров для политиков». Хольцнагель предлагает «сократить расходы до минимально необходимых», и если возникают хоть малейшие сомнения в том, что они действительно нужны, то политик должен оплачивать их из своего кармана.

В прошлом такое вольное использование государственных и общественных фондов могло привести к концу политической карьеры, напоминает Bild. В 1994 году Карола Фрайфрау фон Браун, возглавлявшая берлинское отделение СвДП, вынуждена была подать в отставку после того, когда выяснилось, что она восемь раз оплатила услуги парикмахера из партийной кассы. При этом расходы составили тогда всего 1138 немецких марок. «Это было политически глупо со стороны фон Браун, но не наказуемо», — пишет немецкая газета, прокуратура довольно быстро прекратила расследование.