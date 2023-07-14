WION: мировой долг достиг рекордного уровня после пандемии и продолжает расти

В отчёте экспертов ООН говорится, что мировой государственный долг за период пандемии уже достиг рекордных $92 трлн — и продолжает расти дальше, сообщает WION. При этом лидерами среди должников являются развивающиеся страны, особенно такие, как Китай, Индия и Бразилия. ООН также призывает международных кредиторов, включая МВФ, расширить доступ к финансированию для тех стран, которые испытывают серьёзные трудности с погашением своих долгов.

Пандемия COVID-19 стала кризисом века, который разрушил миллионы семей, стал тяжким бременем для глобальной системы здравоохранения и подорвал международную экономику, поскольку весь мир оказался в изоляции. В условиях этого кризиса правительствам было крайне сложно управлять своими странами.



И при таком сценарии у большинства из них не оставалось иного выбора, кроме как брать ещё больше займов. Неудивительно, что глобальный государственный долг в итоге достиг рекордного уровня.



В докладе ООН говорится, что глобальный долг в 2022 году вырос до 92 триллионов долларов. И это ещё не всё: внутренний и внешний долг во всём мире увеличился за последние два десятилетия более чем в пять раз, опережая даже темпы экономического роста — поскольку ВВП с 2002 года вырос всего в три раза.



Развивающийся мир относится к повышенной категории риска в сфере долгового бремени: на развивающиеся страны приходится почти 30 процентов от всего мирового государственного долга, причём 70 процентов из этого приходится на долю Китая, Индии и Бразилии. В целом, в 59 развивающихся странах соотношение долга к ВВП превышает 60 процентов — этот показатель указывает на высокий уровень задолженности.



Так что же предлагает Организация Объединённых Наций в качестве решения? Итак, ООН хочет, чтобы международные кредиторы, такие как МВФ, расширили доступ к финансированию для тех стран, которые испытывают долговые трудности. Кроме того, эта международная организация также хочет создать глобальный механизм по урегулированию задолженностей, однако конкретные детали подобного механизма пока не уточняются.



Дата выхода в эфир 13 июля 2023 года.