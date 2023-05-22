DT: перспектива дефолта в США должна стать тревожным звонком для всей мировой экономики

Если сделка относительно потолка бюджетного долга не будет заключена к 1 июня и США объявят дефолт по своим долгам, то мировая экономика, по мнению большинства экспертов, столкнётся с катастрофой эпических масштабов. И хотя это станет серьёзным потрясением для многих участников рынка, однако дефолт по американскому долгу способен стать именно тем тревожным сигналом, который необходим миру, чтобы понять: мы не можем бесконечно занимать и продолжать жить в долг, пишет Мэтью Линн в статье для The Daily Telegraph.

С каждым днём неуклонно приближается крайний срок заключения сделки между президентом Джо Байденом и конгрессом относительно повышения потолка государственного долга Соединённых Штатов. И если эту сделку не получится заключить к 1 июня и США действительно объявят дефолт по своим долгам, то мировая экономика, по мнению многих экспертов, столкнётся с катастрофой эпических масштабов, пишет Мэтью Линн на страницах The Daily Telegraph.



Очевидно, что такой исход вряд ли обойдётся без ощутимых последствий — и на протяжении нескольких дней мировую экономику будет лихорадить, отмечается в статье. Как прогнозируют аналитики, процентные ставки начнут расти, рынки акций и облигаций рухнут, а глобальная финансовая система погрузится в смятение, поскольку инвесторы массово устремятся на поиски любого безопасного актива, который они только смогут найти.



И всё же вероятный дефолт по американскому долгу станет «именно тем тревожным сигналом, в котором нуждается весь мир», уверен автор. «На самом деле, мы все потратили последние 20 лет на то, чтобы накопить всё больше долгов и увеличить дефицит, как будто все эти деньги никогда не придётся возвращать», — говорится в статье.



В результате такая стратегия привела к росту инфляции и раздула финансовые «пузыри» во всех видах активов, направляя потоки капитала в наименее продуктивные инвестиции. Кроме того, многие правительства за последние годы внедрили большие программы расходов, которые в реальности не могут себе позволить, подчёркивает автор.



До истечения срока осталось меньше двух недель: уже 1 июня США формально объявят дефолт по своим долгам, если президент и конгресс не смогут договориться о повышении текущего потолка государственного долга. Республиканцы не хотят увеличивать его сверх нынешних $31,3 трлн до тех пор, пока Белый дом не согласится более тщательно контролировать свои расходы и облегчить налоговое бремя, поясняется в статье.



И всё же есть один момент, с которым согласны практически все: если наступит дефолт — это способно стать катастрофой для мировой экономики. Канцлер британского правительства Джереми Хант уже предупредил, что последствия этого события будут «абсолютно разрушительными», сообщается в статье. В свою очередь, Совет экономических консультантов при Белом доме прогнозирует, что это вызовет глубокую рецессию, которая приведёт к падению ВВП на 6,1% только в США, не говоря про другие страны.



Такие негативные последствия связаны с тем, что в случае дефолта американскому правительству, по сути, придётся на время прекратить оплачивать многие из имеющихся счетов, как это было на короткое время в аналогичных противостояниях, когда президентом был Барак Обама, поясняется в статье. Кроме того, рынки облигаций будут в смятении, поскольку казначейские векселя — эталон, по которому оценивается всё остальное, — будут находиться в свободном падении, а инвесторы будут пытаться понять, какое же действие правительства может быть следующим.



Понятно, что все хотят избежать такого хаоса. Тем не менее, несмотря на возможность финансового краха, американский дефолт может стать именно тем толчком, в котором нуждается мировая экономика, уверен автор: «По правде говоря, какая-то сделка, вероятно, будет заключена в последнюю минуту, чтобы предотвратить дефолт США. Но для всех нас было бы лучше, если бы это было не так». По его мнению, реальный дефолт стал бы «мощным напоминанием» для всего мира о том, что общий объём заимствований не может просто продолжать бесконечно расти без каких-либо последствий для экономики.



По данным Международного валютного фонда, общий мировой долг уже вырос с $200 трлн в начале 2010-х годов до $300 трлн в настоящее время. По прогнозам экспертов, уже к концу нынешнего десятилетия он может составить более $400 трлн и будет продолжать расти.



На фоне этого произошёл и колоссальный рост суммы государственного долга в разных странах, подчёркивается в статье. Например, в Японии отношение долга к ВВП достигло ошеломляющих 225%, в Италии — около 140%, во Франции — 111%, а Великобритания недавно преодолела отметку 100%, хотя раньше этот уровень считался предельным для того, чтобы правительство не потеряло доверия, отмечает автор.



И речь идёт не только о государственных долгах: различные корпорации также занимали деньги в долг в огромных масштабах. По статистике, общие долги компаний по всему миру составляют около $87 трлн — что соответствует около 97% от всего мирового ВВП. Потребители не отставали от них и тоже активно брали взаймы, подчёркивает автор: «Сложите всё это — и окажется, что мы живём в мире, буквально утопающем в долгах».



Негативные последствия этого уже ощущаются повсюду: инфляция снова взлетела, приблизившись к пиковому значению, до 10%, в США, аналогичный уровень наблюдается также в Великобритании и в большинстве стран Европы. Неудивительно, что с таким огромным количеством заёмных денег, на фоне фиксированного количества товаров, цены тоже начали ускоряться, поясняет автор: «И хотя рост процентных ставок снова позволит это контролировать, однако нам также потребуется иметь меньше долгов».

Кроме того, огромный объём долгов подстегнул цены на активы, создав «пузыри» на самых разых рынках: от интернет-акций до криптовалют, недвижимости, акций и облигаций. Это также поддерживало на плаву различные неэффективные «компании-зомби» и направляло инвестиции в непродуктивные отрасли, где было мало надежды получить какую-то приличную отдачу от вложенных средств, отмечается в статье.



И наконец, одно из самых негативных последствий — это то, что правительственные структуры и их расходы неуклонно разрастались, подпитывая своё расширение заёмными деньгами, а не повышением налогов, и потворствуя нереалистичным требованиям своих избирателей о постоянном повышении расходов на бюджетные нужды, констатирует автор.



По его мнению, должен наступить определённый момент, когда все эти заимствования должны перестать расти — и дефолт в США способен стать таким неприятным, но крайне важным для всех сигналом. Наверняка на финансовых рынках начнётся паника, облигации и фондовые рынки рухнут и во многих случаях это создаст реальные трудности для федеральных служащих. Однако важно понимать, что всё это не будет длиться вечно, подчёркивается в статье.



Наверняка в течение нескольких недель будет выработан новый компромисс, который позволит США снова брать взаймы. Но вероятный дефолт сможет стать как раз тем драматическим и символическим тревожным звонком, в котором сейчас нуждается мировая экономика, заключает автор: «Мы не можем вечно занимать всё больше и больше денег. В какой-то момент в бухгалтерских книгах нужно будет снова подбить баланс. И начало июня может быть подходящим моментом, чтобы к этому приступить — даже если какое-то время это будет болезненным».