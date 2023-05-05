NBC: «на руку России» — директор Нацразведки США предостерегла от дефолта по американскому госдолгу

Директор Нацразведки США Эврил Хейнс, выступая в сенатском комитете по делам вооружённых сил, заявила, что дефолт по американскому долгу почти наверняка создаст глобальную неуверенность в ценности доллара, а также в органах власти и руководстве Соединённых Штатов, передаёт NBC. При этом она отметила, что противники Вашингтона — Россия и Китай — скорее всего захотят воспользоваться этой ситуацией.
ДЖЕК РИД, председатель комитета по делам вооружённых сил сената США: Директор Хейнс, министр Йеллен сообщила о том, что мы к 1 июня превысим порог долга, и потребовала до этого времени предпринять действия. Разведсообщество провело оценку международных последствий дефолта по нашему долгу?
ЭВРИЛ ХЕЙНС, директор Нацразведки США: Спасибо, господин председатель. У нас нет уверенности в том, как дефолт по долгу скажется на финансовых рынках и на мнениях стран об экономическом и политическом руководстве (США. — ИноТВ).
Я бы сказала, что, по нашей оценке, независимо от длительности дефолта, почти наверняка он создаст глобальную неувернность в ценности американского доллара, в американских органах власти и руководстве, что приведёт к волатильности валютных, финансовых и товарных рынков, на которых цены устанавливаются в долларах. По сути, это всё, что могут сказать аналитики.
ДЖЕК РИД:Следующий вопрос, возможно, вы также оставите для закрытого заседания. Однако наши противники, по моему предположению, хотят использовать любые имеющиеся у нас сложности. Есть ли какие-то указания на то, что, в частности, Китай готовится воспользоваться этим посредством распространения дезинформации в Соединённых Штатах или посредством финансовых или других шагов?
ЭВРИЛ ХЕЙНС:У меня нет никакой информации, указывающей на то, что они планируют подобное. Но, как я полагаю, наши аналитики согласились бы с вами в том, что они почти наверняка захотят воспользоваться этой возможностью. В целом, и Россия, и Китай хотели бы посредством информационных операций представить это событие как хаос внутри Соединённых Штатов, что мы не способны функционировать как демократия, что это связано с проблемами в руководстве. Они поступали так по целому ряду вопросов.
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