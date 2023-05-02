NBC: Йеллен предупредила конгресс, что США достигнут потолка долга раньше, чем ожидалось

Уже 1 июня США, возможно, окажутся не в состоянии выполнять свои долговые обязательства, — об этом, как передаёт NBC, сообщила американский министр финансов Джанет Йеллен. Этот прогноз, как отмечается в материале, добавляет неотложности вопросу о повышении потолка долга.

У американского правительства окно возможностей для поиска способа заплатить по счетам только что стало ещё уже. Это выяснилось сегодня из направленного конгрессу письма министра финансов Джанет Йеллен, которая после очередного анализа данных объявила о том, что США к началу июня окажутся неспособны погасить свои обязательства. Возможно, это произойдёт уже 1 июня.



Новый прогноз о том, когда закончатся деньги, — а это на пять дней раньше, чем изначально предполагалось, — оказывает дополнительное давление на конгресс в вопросе о заключении сделки по повышению потолка долга.



Контролируемая республиканцами палата представителей, прежде чем повышать лимит долга, требует урезания расходов, вступая таким образом в резкое противоречие с демократами и администрацией Байдена.



Райан Ноублз находится этим вечером в Капитолии. Райан, какие сейчас существуют варианты?



РАЙАН НОУБЛЗ, корреспондент NBC News: Мы узнаем об этом на следующей неделе, поскольку президент Байден созванивался сегодня со спикером палаты представителей Кевином Маккарти и другими руководящими лицами конгресса и просил их приехать в Белый дом на встречу 9 мая для проведения переговоров по окончательному урегулированию вопроса о потолке долга.



Президент оказался под давлением особенно после того, как конгрессмены-республиканцы и Маккарти одобрили повышение потолка долга, но только при условии, что демократы согласятся на резкое урезание расходов. По задумке, Байдена таким способом планировалось вернуть за стол переговоров, однако тот заявил, что согласится на повышение потолка долга, только если не будет никаких других сопутствующих обязательств. Ранее сегодня создавалось ощущение, что ни президент, ни спикер не приблизились к заключению сделки.



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Мы платим на счетам, и нам следует поступать так, не поддаваясь безрассудной политике заложничества со стороны некоторых республиканцев MAGA (Make America Great Again — «Вернём Америке былое величие!», лозунг сторонников Д. Трампа. — ИноТВ) в конгрессе.



КЕВИН МАККАРТИ, спикер палаты представителей США: Мы не одобрим повышение потолка нашего долга, не предприняв ничего по этому самому долгу.



РАЙАН НОУБЛЗ: Новое письмо от министра финансов перевело неотложность этого вопроса на новый уровень. До наступления крайнего срока будет всего восемь дней, когда одновременно работают и палата представителей, и сенат. США никогда не объявляли дефолт по своему долгу. Если им придётся это сделать, то, по словам финансистов, это может привести к экономической катастрофе.



Дата публикации 02 мая 2023 года.