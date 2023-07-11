N-TV: фонд в €100 млрд для бундесвера только усилит отставание Германии от цели НАТО по расходам на оборону

Только около половины средств специального фонда в размере €100 млрд, созданного канцлером Германии Олафом Шольцем, может быть использовано для закупки нового вооружения для бундесвера, сообщает N-TV со ссылкой на экспертов Института экономических исследований. Треть от этой суммы лишь компенсирует сокращение расходов на оборону в государственном бюджете. Поэтому, считают исследователи, достижение целевого показателя стран НАТО в размере 2% ВВП в долгосрочной перспективе находится под угрозой.

По данным мюнхенского Института экономических исследований (ifo), лишь около половины средств специального фонда в размере €100 млрд может быть использовано для закупки нового вооружения для бундесвера. Незадолго до саммита НАТО в Вильнюсе исследователи сообщили, что 33% от этой суммы лишь компенсируют сокращение расходов на оборону в основном государственном бюджете. 8% придётся потратить на уплату процентов по государственным долговым бумагам, передаёт N-TV.

«Таким образом, использование специального фонда не будет соответствовать сформулированным целям», — заявил военный эксперт Института экономических исследований Марсель Хаулер. По его словам, достижение целевого показателя расходов стран НАТО на оборону в размере 2% ВВП в долгосрочной перспективе находится под угрозой.

«Для того, чтобы в долгосрочной перспективе расходовать 2% ВВП, военный бюджет должен был бы заметно увеличиться уже сейчас, — заявил эксперт Института экономических исследований Флориан Дорн. — Это был бы настоящий поворотный момент, который к тому же был бы подкреплён деньгами». В настоящее время происходит обратное.

С 2022 года военный бюджет за вычетом инфляции постоянно сокращается. В текущем году Германия будет отставать от целевого показателя в 2% ВВП на сумму, выражающуюся двузначным числом миллиардов, и войдёт в число стран-участниц с самым большим дефицитом. Запланированные инвестиции пойдут в специальный фонд. По данным Института экономических исследований, если в прошлом году в военном бюджете страны на новую технику было выделено €10 млрд, то в 2024 году на эти цели планируется потратить менее €3 млрд.

Для остальных министерств, однако, в результате сокращения оборонного бюджета свобода действий расширится. «Специальный фонд для бундесвера косвенно позволит обойти потолок госдолга за счёт перераспределения бюджета — даже в отношении тех расходов, которые не являются целью специального фонда», — отметил Дорн. Следующее федеральное правительство должно будет восполнить ещё больший разрыв в расходах на оборону, когда средства из специального фонда закончатся. Таким образом, в период с 2026 по 2029 год годовое отставание от двухпроцентного показателя в среднем будет составлять €25 млрд. К этому следует добавить около €3 млрд на уплату процентов по госдолгу, который увеличится на €100 млрд.

«Нынешние бюджетные планы сеют сомнения в том, действительно ли Германия хочет достичь цели в 2% в долгосрочной перспективе, — отмечает военный эксперт Хаулер. — Это затрудняет планирование для вооружённых сил и военной промышленности». В прошлом году канцлер Германии Олаф Шольц объявил о создании специального фонда для бундесвера в ответ на начало российской спецоперации на Украине, пишет N-TV.