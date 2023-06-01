Economist о долговой драме США: как в мыльной опере — финансовый Армагеддон предотвращён, но продолжение следует

Соглашение по потолку государственного долга в США одобрила палата представителей и теперь оно должно пройти через сенат, чтобы страна избежала дефолта, а весь мир — финансовой катастрофы, пишет The Economist. Впрочем, хотя сейчас хаоса удалось избежать, уже в 2025 году драма о потолке госдолга США получит своё продолжение.

Мыльные оперы должны идти бесконечно долго — и поэтому никогда не заканчиваются удовлетворительно. Так и последний эпизод долгоиграющей вашингтонской мыльной оперы — драмы о потолке долга, за которой мир наблюдает примерно раз в два года, — движется к предсказуемо недолговечному завершению.

Как отмечает The Economist, угрожая США дефолтом, а всему миру финансовой катастрофой ради достижения собственных целей, представители Республиканской партии в конгрессе добились хотя и весьма скромных, но всё же уступок от президента Джо Байдена и достигли соглашения с Белым домом о сделке по повышению потолка госдолга, чтобы «избежать Армагеддона». Это позволит правительству — по крайней мере на ближайшие полтора года — возобновить заимствование денег.

В Республиканской партии соглашение назвали исторической победой бюджетного благоразумия. Однако в действительности оно ничего не делает для устранения основных источников проблем.

При этом нынешняя драма ещё не до конца завершена. 31 мая соглашение преодолело самое сложное препятствие, когда его одобрила палата представителей, 314 членов которой высказались за, 117 — против. Теперь оно переходит в сенат, который должен принять законопроект до 5 июня — даты, к которой министерство финансов страны прогнозирует дефолт. Хотя несколько консервативных сенаторов угрожали процедурными задержками, принятие законопроекта изданию кажется гарантированным. И лидер демократического большинства Чак Шумер, и лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл решительно высказались в поддержку сделки.

Впрочем, подсчёт всех экономических последствий сделки указывает на «ничтожные результаты». По оценке аналитика банка J.P. Morgan Майкла Фероли, в следующем году федеральные расходы сократятся примерно на 0,2% ВВП. Это значительно меньше, чем сокращение на 0,7% в 2011 году после длительного процесса попыток достижения договорённости между лидерами республиканцев и демократов по вопросу госдолга во время президентства Барака Обамы.

Приятной новостью для Байдена станет то, что негативные последствия сокращения, скорее всего, будут едва заметны. Аналитик Moody's Марк Занди полагает, что в следующем году сокращение может повысить уровень безработицы всего на 0,1 процентного пункта. Менее приятным следствием будет то, что сокращение расходов мало что даст для борьбы с высокой инфляцией.

Как пишет The Economist, в данном случае даже не самая лучшая сделка намного предпочтительнее, чем её отсутствие, которое могло бы спровоцировать обвал на мировых рынках. Тем не менее фискальный курс США по-прежнему вызывает беспокойство финансовых экспертов. 26 мая Международный валютный фонд присоединился к тем, кто уже бил тревогу относительно состояния финансов страны.



Задолженность федерального правительства США перед кредиторами внутри страны и за рубежом достигла примерно 93% ВВП, что почти втрое больше, чем накануне мирового финансового кризиса 2007—2009 годов. Уже к концу этого десятилетия американское правительство будет ежегодно тратить на выплату процентов больше, чем на национальную оборону.

Две составляющие американского бюджета являются наиболее важными для решения фискальных проблем. Первая — расходы на пособия: на пенсии и медицинское страхование пожилых людей, предоставляемые государством. На них уже приходится почти две трети федеральных расходов, и они будут увеличиваться по мере старения населения. Вторая — налоговые поступления. Впрочем, оба этих элемента полностью отсутствовали на переговорах о потолке долга: демократы беспокоятся об электоральных последствиях призывов к повышению налогов, а республиканцы — о попытках сократить расходы на социальные нужды. При этом так как обе партии согласились увеличить оборонный бюджет, сокращение расходов затронет исключительно программы, не связанные с обороной. Ожидается, что сокращения, которые ещё предстоит согласовать, коснутся национальных парков, школ, здравоохранения и многого другого.

Впрочем, издание надеется, что из этого «фиаско» всё же выйдет что-то хорошее. Так, спикер палаты представителей США Кевин Маккарти призвал создать двухпартийную комиссию, чтобы выяснить, как исправить финансовое положение страны. А Байден тем временем предположил, что может начать судебный процесс, к которому давно призывают прогрессивные демократы, чтобы проверить, является ли потолок долга конституционным.

Но даже если эти усилия принесут свои плоды, новое соглашение о повышении потолка госдолга Соединённых Штатов рассчитано до начала 2025 года — и вот тогда почти наверняка начнётся очередной эпизод приевшейся драмы, пишет The Economist.