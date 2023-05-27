Washington Times: смещение даты возможного дефолта США на 5 июня даёт «время отдышаться»

15:31
Камоцци считает, что Вендел потянет уровень «Ромы»
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, оценил переход полузащитника «Зенита» Вендела в «Рому».
15:29
Минобороны: ВС России уничтожили в районе Авдеевки склад боеприпасов 110-й бригады ВСУ
Российские военные уничтожили в районе Авдеевки склад боеприпасов 110-й бригады ВС Украины.
15:27
Министр обороны Сербии Вучевич занял пост главы Сербской прогрессивной партии
Министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил, что занял пост главы Сербской прогрессивной партии (СПП).
15:23
Марочко: ВСУ перешли к манёвренной обороне на Луганском направлении
Подразделения ВСУ на Луганском направлении в зоне специальной военной операции перешли к манёвренной обороне.
15:20
Агент Мантуана: на данный момент нет никакой конкретики относительно будущего Густаво
Агент полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана Луис Фернандо Гарсия высказался о будущем своего клиента.
15:16
Минобороны: ВС России уничтожили за сутки до 60 военных ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России за сутки уничтожили на Краснолиманском направлении до 60 военных ВС Украины.
15:12
Агент защитника «Зенита» Чистякова рассказал об интересе к футболисту со стороны клубов РПЛ
Агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова Андрей Талаев прокомментировал будущее своего клиента.
15:07
Российские силы ПВО за сутки перехватили две ракеты Storm Shadow и две ракеты HARM
Средства противовоздушной обороны России в течение суток перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow.
15:03
Минобороны: на Донецком направлении уничтожены более 260 украинских военнослужащих
На Донецком направлении уничтожены более 260 украинских военнослужащих.
14:59
Тарпищев: Мирра Андреева может выстрелить на «Ролан Гаррос», она опасна для всех
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от выступления 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Франции 2023 года.
14:51
Welt am Sonntag: в ЕС заморожено около €24,1 млрд активов россиян
В ЕС по состоянию на конец мая заморожено €24,1 млрд частных средств россиян, пишет издание Welt am Sonntag со ссылкой на Еврокомиссию.
14:51
Васильев назвал безобразием поступок СБР по отношению к биатлонистам
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на решение руководства Союза биатлонистов России (СБР) изменить правила попадания в сборную и выкинуть спортсменов.
14:43
МЧС: павильоны рынка «Садовод» горят на юго-востоке Москвы
Три торговых павильона загорелись в здании на МКАД в Москве.
14:42
Уайт: будет весело посмотреть сражение Косты с Алискеровым
Глава UFC Дана Уайт поделился ожиданиями от поединка между бразильским бойцом Пауло Костой и россиянином Икрамом Алискеровым.
14:41
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 23 снаряда калибра 155 мм.
14:38
Авиация ВС России нанесла удары по пунктам дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении
Авиация группировки «Центр» нанесла удары по опорным пунктам ВС Украины и пунктам временной дислокации на Краснолиманском направлении.
14:30
МИД России: Москва будет ожидать предложения Анкары по строительству АЭС в Синопе
Россия будет ожидать официального предложения Турции по строительству АЭС в Синопе.
14:27
Участник соревнований по парусному спорту пропал во время регаты в Ульяновской области
Участник первого этапа соревнований Самарской области «Мемориал Гуняшова» по парусному спорту среди крейсерских яхт пропал на Волге во время регаты в районе города Сенгилей Ульяновской области.
14:19
Марочко заявил об угрозе усиления обстрелов со стороны ВСУ в зоне СВО к 1 июня
Украинские военные могут к 1 июня усилить обстрелы и совершить новые провокации в зоне проведения российской спецоперации, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
14:17
Протоиерей Калинин запрещён в служении из-за ситуации вокруг иконы «Троица» Рублёва
Протоиерей Леонид Калинин освобождён от всех должностей и запрещён в служении за «воспрепятствование» принесению в храм Христа Спасителя «Троицы» Андрея Рублёва.
14:10
NYT: украинских военных в Германии начали обучать управлению американскими танками Abrams
Военнослужащие ВС Украины в ФРГ начали обучаться управлению американскими танками Abrams.
14:06
Лебедев о Викторе Тихонове: он похоронил советский хоккей
Самый титулованный игрок ХК «Крылья Советов» Юрий Лебедев заявил, что бывший тренер сборной СССР по хоккею Виктор Тихонов похоронил советский хоккей.
13:59
Guardian: рейсы в аэропортах Лондона задерживаются из-за очередей на паспортном контроле
В аэропортах Лондона пассажиры сталкиваются с задержками до трёх часов из-за очередей в результате проблемы с работой электронных пунктов паспортного контроля.
13:58
Правительство одобрило перераспределение субсидий на ликвидацию 17 свалок
Российское правительство одобрило перераспределение субсидий на ликвидацию 17 несанкционированных свалок.
13:55
Тарпищев оценил перспективы Рублёва выиграть «Ролан Гаррос»
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы Андрея Рублёва на Открытом чемпионате Франции — 2023.
13:54
Вучич сообщил, что подал в отставку с поста лидера правящей партии Сербии
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что подал в отставку с поста Сербской прогрессивной партии.
13:47
Чемпионам мира по боксу из Дагестана вручили ордена Почёта
Дагестанские боксёры Шарабутдин Атаев и Муслим Гаджимагомедов, ставшие чемпионами мира 2023 года, стали кавалерами ордена Почёта Дагестана III степени.
13:41
Строитель погиб в результате миномётного обстрела Суджанского района Курской области
В результате миномётного обстрела со стороны ВСУ в Суджанском районе Курской области погиб строитель.
13:39
Рогов: Киев готовит операцию с обстрелами и попыткой захвата Запорожской АЭС
Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовят операцию, в ходе которой будут обстреливать и попытаются захватить Запорожскую АЭС.
13:38
В «Челси» опровергли новости о том, что клуб сохраняет интерес к Захаряну
Пресс-атташе «Челси» Тоби Крейг отреагировал на информацию о том, что клуб продолжает следить за полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном.
13:31
Паралимпиец Обыдённов: работаю, чтобы вернуться на международную арену с флагом России
Трёхкратный чемпион мира по паравелоспорту Алексей Обыдённов поделился мнением о будущем российского спорта.
13:31
Холанд признан лучшим футболистом сезона в АПЛ
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан лучшим игроком чемпионата Англии в сезоне-2022/23.
13:29
Советник главы Крыма Крючков напомнил Подоляку о его обещании приехать в Ялту
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков напомнил, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обещал приехать в Ялту.
13:28
ТАСС: Турция сохранит добрососедские отношения с Россией в случае победы Кылычдароглу
Анкара продолжит поддерживать добрососедские отношения с Москвой в случае победы оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу на выборах президента Турции.
13:21
Яковлев заявил, что при Федотове игроки ЦСКА стали дружнее
Воспитанник ЦСКА Владислав Яковлев, выступающий на правах аренды за «Пари НН», высказался о влиянии Владимира Федотова на игроков армейского клуба.
13:19
Минобороны: посадившего атакованный ПЗРК Су-25 лётчика представили к госнаграде
Лётчика Су-25, самолёт которого атаковал 23 мая ПЗРК противника, представили к награде за мужество.
13:18
Гладков: белгородский город Шебекино попал под обстрел ВС Украины
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Шебекино попал под обстрел украинской армии.
13:16
Прилепин сообщил, что перенёс минимум четыре операции
Сопредседатель «Справедливой России — За правду», писатель Захар Прилепин сообщил, что перенёс минимум четыре сложнейших операции.
13:15
Шарабутдин Магомедов дебютирует в UFC на турнире в Абу-Даби
Российский боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов дебютирует в UFC в октябре в Абу-Даби.
13:06
МИД: Россия не меняла подход к вопросу применения ядерного оружия
В российском МИД заявили, что Москва не меняла своих подходов к вопросу применения ядерного оружия.
13:06
МИД России осудил провокационные шаги Приштины, подведшие ситуацию к горячей фазе
Россия осуждает провокационные антисербские действия Приштины, которые подводят ситуацию вплотную к горячей фазе.
13:02
Пономарёв считает, что ЦСКА победит «Краснодар» со счётом 1:0
Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от матча 29-го тура чемпионата России с «Краснодаром».
12:59
SZ: Германия вернёт из России сотни дипломатов и «культурных посредников»
Несколько сотен дипломатов и сотрудников культурного центра имени Гёте, которые работают в России, покинут страну до конца мая.
12:55
Беспилотник упал в Тверской области
Беспилотник упал в Андреапольском округе Тверской области, пострадавших нет.
12:47
В Англии заявили, что «Челси» сохраняет интерес к Захаряну
Журналист Феликс Джонстон сообщил, что «Челси» продолжает следить за российским полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном.
12:43
МИД России: Москва не оставит без ответа новые санкции Токио
Москва оценивает воздействие новых санкций Токио на безопасность и экономику России, не оставит их без ответа.
12:41
Лавиолетт: в мире есть проблемы, но их создал не Овечкин
Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт рассказал, что старается не обсуждать политику в расположении клуба, и выразил поддержку капитану столичной команды Александру Овечкину в связи со сложившейся политической обстановкой в мире.
12:38
Минсельхоз России: объём поставок сельхозпродукции в АТР в 2022 году превысил $8 млрд
В 2022 году объём поставок российской сельхозпродукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона превысил $8 млрд.
12:34
Доннарумма: искренне надеюсь остаться в ПСЖ и написать страницу в истории клуба
Вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма высказался о своём будущем в клубе.
12:29
Якубко: Абаскалю было бы намного легче проявить себя, если бы он работал в «Зените»
Бывший нападающий «Динамо» словак Мартин Якубко назвал лучшего тренера Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2022/23, а также выразил мнение, что любому тренеру было бы легко раскрыться в «Зените».