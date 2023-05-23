Проблемы с американским госдолгом и сомнения в контрнаступлении — Hill назвал причины пробуксовки новой помощи Украине в конгрессе США

Одобренная Штатами финансовая помощь Украине подходит к концу, и её, по подсчётам, хватит лишь до сентября. А новый пакет там пока не спешат принимать: занимаются потолком госдолга и ждут украинского контрнаступления, пишет The Hill.

Миллиарды долларов, одобренные в прошлом году на оборону Украины, могут иссякнуть к сентябрю, пишет The Hill. Однако в конгрессе не спешат обсуждать новый пакет помощи. Задержка связана с тем, что у Штатов есть проблема с повышением потолка госдолга, а также с неопределённостью, какими будут итоги предстоящего контрнаступления Украины.

Как сообщил один из американских депутатов, Энди Ким, обсуждение состава нового пакета помощи уже идёт, но пока совершенно не ясны сроки его принятия. Так что получается, что вопрос о госдолге имеет прямые последствия для национальной безопасности США.

Пентагон в четверг обнаружил ошибку в расчётах — в итоге Украина получит дополнительные $3 млрд, но этого всё равно хватит лишь до сентября при нынешних расходах.

А что касается нового пакета помощи, то уже есть сомнения, каким он станет. Так, член палаты представителей Билл Китинг сказал, что в конечном итоге это будет зависеть от контрнаступления Украины. «Возможно, будут достигнуты успехи, благодаря которым поддержка будет уже не так нужна. Или может быть нанесён ущерб там, где требуется дополнительная помощь». А пока что, по его словам, у Украины достаточно всего на ближайшее будущее.

При этом депутат Маккормик сказал, что союзники из ЕС стали действовать активнее как в военном плане, так и в обучении украинцев. К тому же он отметил, что учёт налажен лучше, чем когда-либо в случае с Афганистаном.

Издание напоминает, что в прошлом году США одобрили общую экстренную помощь Украине в размере $113 млрд, из которых около $47 млрд — это было оружие, боеприпасы и иная помощь по обороне. Из них потрачено уже около $37 млрд. Чиновники НАТО считают, что у Украины есть почти всё оружие и техника, необходимые ей для контрнаступления. «Но российские войска окопались на 600-километровом фронте, и Украина сталкивается с огромными трудностями в преодолении укреплений», — пишет издание.

Политолог Конор Савой тоже говорит, что следующий пакет помощи будет сформирован по итогам предстоящего контрнаступления. Но Савой предупредил, что, если Украина будет медлить или провалит контрнаступление, это может сработать и против неё. Впрочем, сам он настаивает, что помогать Украине нужно вне зависимости от исхода контрнаступления. «Это не начало конца, — сказал Савой о контрнаступлении. — Скорее всего, это будет продолжаться какое-то время, и без американской и европейской поддержки украинцы окажутся в очень тяжёлом положении».

Ещё до избрания спикером Кевин Маккарти заявил, что для Украины не будет «безлимитного чека». Из-за этого многие опасались, что он ограничит объём финансирования. Впрочем, после избрания он стал выказывать больше поддержки Украине, пишет The Hill.