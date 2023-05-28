CNN: «шаг назад от грани исторического дефолта» — Белый дом и конгресс достигли соглашения по потолку долга

Американский президент Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти договорились о повышении потолка госдолга в обмен на ограничение необоронных расходов, сообщает CNN. Как отмечается в статье, таким образом стороны отодвинули страну на один шаг назад от грани исторического дефолта.

Белый дом и республиканцы палаты представителей достигли принципиального соглашения о повышении потолка долга на два года и об ограничении расходов, сообщает CNN со ссылкой на спикера нижней палаты конгресса США Кевина Маккарти.



Таким образом стороны, как отмечает издание, отодвинули страну на один шаг назад от грани исторического дефолта.



«После недель переговоров мы пришли к принципиальному соглашению. У нас ещё много работы, но я считаю, что это принципиальное соглашение достойно американского народа», — сказал Маккарти в кратком выступлении перед журналистами.



Президент США Джо Байденом и Кевин Маккарти достигли этой сделки во время телефонного разговора в субботу, сообщает издание со ссылкой на осведомлённый источник.



Сделка предусматривает повышение потолка долга на два года и ограничение необоронных расходов 2024 финансового года на уровне текущего финансового года, а также увеличение их на 1% в 2025-м.



Теперь перед обоими лидерами стоит сложная задача добиться поддержки этой сделки у своих союзников в обеих палатах конгресса, где республиканцы контролируют палату представителей, а демократы — сенат. Сделка должна быть заключена до 5 июня — решающей даты, когда, по словам министра финансов Джанет Йеллен, США больше не смогут платить по своим счетам.



Если сделка в конечном итоге пройдёт через конгресс и будет подписана Байденом до этого так называемого дня икс, то Белый дом и республиканцы палаты представителей смогут избежать беспрецедентного экономического кризиса. Дефолт правительства США, которого никогда не случалось, может спровоцировать глобальную рецессию и потерю миллионов рабочих мест, говорится в статье.