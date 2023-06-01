TNI: долговой дефолт ослабит позиции доллара и подорвёт мировое господство США

Можно ожидать, что договорённость по потолку госдолга в США будет достигнута в последнюю минуту, но существует опасность, что политический класс допустит просчёт — и тогда Соединённые Штаты с головой окунутся в долговой дефолт, считает главный экономист компании Smith’s Research & Gradings доктор Скотт Макдоналд. Как он пишет в статье для The National Interest, это ослабит позиции доллара на международной арене и подорвёт мировое господство США.

Проблема США заключается не только в потолке госдолга. Как уверен главный экономист компании Smith’s Research & Gradings доктор Скотт Макдоналд, сам по себе кризис с лимитом госдолга — это лишь симптом более серьёзной проблемы — утомлённой политической системы, которая сломлена и просто идёт вперёд по инерции.

Как продолжает эксперт в статье для The National Interest, за всю историю в США ни разу не было дефолта по суверенному долгу. Сегодняшние вашингтонские политики создали такую возможность. К сожалению, американскому обществу всё это надоело: оно уже видело это шоу раньше. Многие участники рынка ожидают, что партии будут вставать в позу до последнего момента, а может, и дольше, пока не зазвонит финансовый звонок. В этот момент они придут к соглашению. Потом обе стороны объявят о своей победе, заявив, что соперник моргнул первым. Но проблема такой игры нервов в том, что ни одна из сторон не может отказаться от занятой ею позиции из-за внутрипартийных политических интриг и вместе с тем не может допустить дефолта. Можно ожидать, что договорённость будет достигнута в последнюю минуту, но существует опасность, что политический класс допустит просчёт, и тогда Соединённые Штаты с головой окунутся в долговой дефолт, что чревато пагубными последствиями для американского доллара и для положения США в мире.

Макдоналд объясняет, что согласно определению Министерства финансов США лимит или потолок долга — это «общая сумма денежных средств, которую правительство Соединённых Штатов может заимствовать для выполнения своих правовых обязательств, в том числе по социальному обеспечению, медицинской помощи престарелым, денежному довольствию военнослужащих, по процентам национального долга, возврату налогов и прочим выплатам». Потолок долга существует с 1917 года, а его сумма регулируется принятыми в 1939 и 1941 годах законами о государственном долге. В настоящее время лимит долга составляет $31,46 трлн, и страна приблизительно вышла на этот уровень.

Конгресс с 1960 года всегда принимал меры, когда его просили поднять лимит долга. Он 78 раз поднимал, временно увеличивал долговой потолок или пересматривал его определение. Если не будет увеличен лимит федерального долга, это приведёт к многочисленным негативным последствиям, таким как дефолт по суверенному долгу, финансовый кризис, экономический спад, от которого пострадает весь мир, безработица, прекращение работы части государственных органов, возможная приостановка выплат по программе медицинской помощи престарелым, а теоретически и понижение американского долгового рейтинга AAA/AA+. Проблема эта усугубится очень быстро в зависимости от того, насколько долго продлится дефолт и какие обязательства не будут выполнены. Министр финансов США Джанет Йеллен неоднократно предупреждала, что, если в ближайшее время не поднять долговой потолок, «придётся принимать очень непростые решения о том, какие счета останутся неоплаченными».

Возможный дефолт вызывает серьёзные опасения по поводу того, что даст новый толчок развенчанию доллара и его свержению с престола ведущей мировой резервной валюты. Трудно понять, как это может отразиться на повседневной жизни американцев, но такое низложение имеет большое значение. Китай, Россия, Южная Африка и некоторые другие страны уже начали переводить часть своих торговых операций в другие валюты, чтобы американское правительство не могло использовать против них доллар в качестве инструмента давления. А такое давление очевидно, если посмотреть на введённые против России экономические санкции. Любому наблюдательному человеку ясно, что Китай упорно занимается дедолларизацией. Если в 2022 году сумма приобретённых им казначейских ценных бумаг составляла более $1 трлн, то в январе 2023 года она уменьшилась до $859 млрд и наверняка будет уменьшаться дальше.

Автор статьи считает, что быстрый отказ от американского доллара в ближайшей перспективе маловероятен, однако существующая тенденция не в пользу США. Дефолт, вызванный отсутствием политической воли, наверняка будет способствовать низложению доллара. Вместе с этим Вашингтон лишится возможности бесконечно печатать деньги в виде облигаций казначейства и других ценных бумаг.

Упадок американского доллара мог бы иметь серьёзные последствия для политического класса Америки, у которого присутствует страсть к постоянному увеличению государственных расходов. Но как говорят учёные, этого не произойдёт никогда, потому что политические игры Вашингтона с долговым потолком — это просто шоу, которое будет продолжаться вечно, особенно когда дефицит не имеет никакого значения.

Но дефицит не имеет значения лишь до определённого времени. США постепенно лишаются своих сравнительных преимуществ, к которым относится стабильная демократическая политика, разумная и дальновидная экономическая политика, общий консенсус по вопросу экономической политики и небольшой долг. Всё это окажет совокупное воздействие.

«Но главная проблема США заключается в утомлённой политической системе, которая сломлена и просто идёт вперед по инерции. Очень важная золотая середина центризма, где происходит неприятный процесс разработки законов, очень сильно сократилась. Компромисс стал ругательством, особенно когда речь идёт о бюджете и дефиците. Политическая добродетель сегодня определяется в большей степени идеологической чистотой, и её отстаивают крайне правые силы в Республиканской партии и ультралевые прогрессивисты из Демократической партии. Ни те, ни другие не придерживаются прагматизма. Они всячески обливают друг друга грязью, изображают из себя жертв и исходят из принципа «победитель забирает всё», — пишет Скотт Макдоналд.

Он напоминает, что огромные федеральные расходы и заимствования со времён финансового кризиса 2008—2009 годов направлены на то, чтобы даже в условиях снижения экономической активности расходы помогали ослабить боль от спада. Это относится к среднему и рабочему классу, а также к крупному бизнесу и финансовому сектору. Продолжительный период низких процентных ставок многие воспринимают как дешёвые деньги. Это помогло Уолл-стрит устанавливать рекорды, поддерживать корпорации-зомби, а также увеличило средний уровень сбережений в период пандемии.

В результате этого сейчас нет традиционных циклов подъёма, пика, спада и самой низкой точки падения. Одним из признаков этого является рекордно малое количество банкротств в период с 2009 по 2020 годы. Как сообщает S&P Global, количество корпоративных банкротств стало расти только в 2023 году. За первые два месяца их было зарегистрировано наибольшее количество с 2011 года. А на крахи банков последнего времени Федеральная корпорация страхования банковских вкладов ответила повышением лимита убытков по вкладам.

Как заключает автор материала, если заглянуть в будущее, то кризис с лимитом госдолга наверняка будет урегулирован до того, как у федерального правительства закончатся деньги, или вскоре после этого. Но противоречия и сложности в американской внутренней политике могут ещё больше навредить выработке экономического курса США. Это ослабит международные позиции доллара и подорвёт мировое лидерство Америки.

«Сохраняющаяся угроза дефолта по вине политиков вряд ли усилит доверие к американской валюте. Ещё в XIX веке немецкий канцлер Отто фон Бисмарк дал мудрый совет тем, кто хочет быть лидером: «Дураки учатся на собственном опыте. Я предпочитаю учиться на чужом». Есть множество стран, где нарушен экономический и политический консенсус, а группы с особыми интересами действуют вопреки всеобщему благу. Но не исключено, что Вашингтон предпочитает не слушать такие советы. Многое в такой ситуации зависит от правильного выбора», — резюмирует автор статьи.