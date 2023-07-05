TN: «заём стоит денег» — население Швеции накопило самые высокие долги за всю историю страны

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Rzeczpospolita: Писториус подтвердил, что до окончания конфликта Украину в НАТО не ждут Rzeczpospolita
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Der Tagesspiegel: славянские меньшинства в Германии будут судиться с Берлином за право называться коренными народами Der Tagesspiegel
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Das Erste: французы бы не поняли — Макрон отложил государственный визит в Германию из-за беспорядков Das Erste
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Мостовой: вратарская позиция у «Спартака» сейчас на очень хорошем уровне
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о вратарской позиции в московской команде.
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Politico: расследование вряд ли установит человека, пронёсшего кокаин в Белый дом
Вряд ли следователям удастся установить, откуда в Белом доме взялся кокаин, сообщил газете Politico неназванный чиновник, знакомый с ходом расследования.
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Брукс: Тарасенко отверг несколько предложений от команд НХЛ и сменил агента
Российский нападающий Владимир Тарасенко продолжает изучать варианты продолжения карьеры.
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Times: Буданов заявил, что украинцы не будут удовлетворены итогами саммита НАТО
Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью газете The Times заявил, что ожидания украинского общества от предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе не будут удовлетворены.
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CNA: США планируют расширить присутствие Американского института на Тайване
Американский институт на Тайване (AIT) намерен увеличить своё представительство, чтобы укрепить поддержку «коммерческих, культурных и других отношений» между властями острова и США, сообщает тайваньское Центральное информационное агентство (CNA).
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Медведев предположил, что кокаин в Белом доме предназначен «киевскому малышу» вместо F-16
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя обнаружение кокаина в Белом доме, выразил мнение, что вместо истребителей F-16 «киевскому малышу приготовили успокоительное».
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Блинкова обыграла Викмайер и вышла во второй круг Уимблдона
Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг Уимблдона-2023.
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Коган назвал бредом слова Сотниковой о положительной допинг-пробе в 2014 году
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган отреагировал на слова российской фигуристки Аделины Сотниковой о сдаче положительного допинг-теста в 2014 году.
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Мэр Волновахи: ракета ВСУ повредила три этажа в здании администрации города
Украинская ракета, попавшая в администрацию Волновахи, пробила три этажа здания. От второго удара повалились деревья.
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В Белом доме заявили, что Украине для вступления в НАТО необходимо провести реформы
Украине для вступления в НАТО необходимо провести реформы, а также соответствовать стандартам Североатлантического альянса. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
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ТАСС: на нефтебазе в Макеевке после обстрела ВСУ горит пять ёмкостей с топливом
На Красногвардейской нефтебазе в Макеевке (ДНР) после обстрела ВСУ загорелись пять ёмкостей с топливом, также там произошёл разлив горючего.
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Сотникова: в 2014-м у меня нашли допинг, должен был быть суд, но меня оправдали
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова рассказала о сдаче положительного допинг-теста в 2014 году.
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Депутат Лантратова: профессии блогера нужно соответствующее законодательное оформление
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рассказала в беседе с RT подробности инициативы о выделении кода в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) для блогеров.
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Джокович уверенно вышел в третий круг Уимблдона
Сербский теннисист Новак Джокович уверенно вышел в третий круг Уимблдона-2023.
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Юрист Султанов разъяснил порядок осмотра газового оборудования
Член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов рассказал о процедуре осмотра газового оборудования. По его словам, способы оповещения граждан остаются прежними, а осмотр проводится по графику, утверждённому газораспределительной организацией.
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Мирра Андреева обыграла Ван Сиюй и вышла во второй круг Уимблдона
Российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг Уимблдона.
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В Оренбургской области более 500 тысяч жителей прошли диспансеризацию и профосмотры
В Оренбургской области свыше 500 тыс. человек прошли диспансеризацию и профилактические осмотры в 2023 году.
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Гранты получат 56 проектов сферы культуры из Удмуртии
Президентский фонд культурных инициатив рассказал об итогах заявочной кампании второго грантового конкурса за 2023 год на реализацию проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В список лауреатов вошли 56 проектов из Удмуртии.
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В Подмосковье вдвое выросло количество летних кафе
В Московской области в два раза выросло количество летних кафе. По словам зампреда правительства региона Георгия Филимонова, упрощённая процедура позволила увеличить число заведений на 100%.
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Военная хроника: в Днепропетровске произошла серия мощных взрывов
В Днепропетровске произошла серия мощных взрывов, сообщила Военная хроника. Украинские мониторинговые каналы пишут, что в город прилетели дроны «Герань-2».
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СК: по факту нападения на Милашину и Немова в Чечне возбуждено уголовное дело
После нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне возбуждено уголовное дело. Об этом руководитель СУ СК по Чеченской Республике Виталий Волков сообщил председателю ведомства Александру Бастрыкину.
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Спортдир «Факела»: переговоры с Кудряшовым длились недолго, быстро нашли общий язык
Спортивный директор воронежского «Факела» Кирилл Котов сообщил, что переговоры с защитником Фёдором Кудряшовым длились недолго.
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Немецкий политик Рот предложил принимать Украину в НАТО частями
Немецкий политик, глава комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Рот предложил принимать Украину в НАТО «частями», то есть сначала принять те области, которые Киев контролирует.
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Глава Макеевки сообщил о пожаре на нефтебазе после обстрела ВСУ
В результате обстрела украинскими военными Макеевки в ДНР произошло возгорание нефтебазы. Об этом сообщил глава администрации города Владислав Ключаров.
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Пожар в ангаре с автомобильными покрышками в Петербурге ликвидирован
Открытое горение в ангаре с автомобильными покрышками во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга потушено, но пока ещё происходит тление в развалинах на площади 200 кв. м, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Ректор МАРХИ Швидковский заявил о росте интереса к профессии архитектора
Ректор МАРХИ, президент Российской академии архитектуры и строительных наук, вице-президент Российской академии художеств Дмитрий Швидковский заявил, что к профессии архитектора вырос интерес.
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В ОПЕК заявили, что Россия является важным союзником в стабилизации цен на нефть
Россия является важным союзником ОПЕК в стабилизации цен на нефть. Об этом заявил генеральный секретарь организации Хайсам аль-Гайс.
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Кураньи сыграет за «Динамо» в Братском Кубке с ЦСКА
Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи вновь сыграет за московскую команду.
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Член ОП Буторин заявил о важности соблюдения исторического кода при проектировании парков
Эксперт по развитию парковых территорий, основатель и руководитель проекта «Парки России», член Общественной палаты России Сергей Буторин заявил, что при проектировании парков важно соблюдать исторический код.
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На станциях «Боровицкая» и «Полянка» закончили ремонт
В Московском метрополитене продолжается обновление центральных станций. В частности, завершён ремонт на станциях «Боровицкая» и «Полянка».
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На Сабантуе в Казани побывали 170 тысяч человек
На Сабантуе, который проходил на четырёх площадках в Казани, побывали 170 тыс. человек, заявил на пресс-конференции начальник городского управления культуры Азат Абзалов.
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Посол Грузии на Украине покинет Киев 6 июля
Посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили покинет Киев в четверг, 6 июля.
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Сирийская федерация спорта опровергла наличие россиян в заявке сборной на Панарабские игры
Глава Сирийской федерации спорта Фирас Маала заявил, что российских спортсменов в заявке сирийской сборной на Панарабские игры в Алжире нет.
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Губернатор сообщил, что в Белгородской области формируют второй полк теробороны
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе начинается формирование второго соединения территориальной обороны численностью 3 тыс. человек.
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Англия разгромила Израиль и вышла в финал молодёжного чемпионата Европы по футболу
Сборная Англии разгромила команду Израиля в полуфинале молодёжного чемпионата Европы и вышла в финальный этап соревнований.
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В Петербурге произошло около миллиона нарушений ПДД за месяц
Камеры фотовидеофиксации зафиксировали почти миллион нарушений ПДД в Санкт-Петербурге за месяц.
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Адвокат Сулим дала советы по защите автомобиля от угона
Адвокат Ольга Сулим рассказала о способах защиты автомобиля от угона.
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В Петербурге открылась выставка в честь Дня любви, семьи и верности
На Малой Садовой улице в Санкт-Петербурге открылась выставка, посвящённая Дню любви, семьи и верности.
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В программу Фонда капремонта Москвы вошло 365 объектов культурного наследия
Руководитель управления по работе с объектами культурного наследия Фонда капитального ремонта Москвы Даниил Лосин заявил, что в программу фонда входит более 29 тыс. зданий.
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Военный эксперт Леонков: информация об участии ЦРУ в конфликте на Украине не нова
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с RT прокомментировал сообщения американских СМИ о том, что ЦРУ США активно участвует в украинском конфликте.
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Умер сыгравший в фильме «Д'Артаньян и три мушкетёра» актёр и режиссёр Алексей Кузнецов
В возрасте 82 лет умер актёр и режиссёр Алексей Кузнецов. Он сыграл около пятидесяти разнообразных ролей, среди которых таксист в «Зелёном огоньке», Кирсанов-старший в «Отцах и детях» и герцог Бэкингем в фильме «Д`Артаньян и три мушкетёра».
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СЭ: «Динамо» обсудило с ЦСКА условия перехода футболиста Мухина
Столичное «Динамо» проявило интерес к полузащитнику московского ЦСКА Максиму Мухину.
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Пушилин: удары ВСУ по гражданским объектам согласуются странами НАТО
Удары Вооружённых сил Украины по гражданским объектам в Донецкой Народной Республике согласуются странами Североатлантического альянса, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
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Нетаньяху заявил о пропаже в Ираке гражданки России и Израиля
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в Ираке пропала гражданка России и Израиля Елизавета Цуркова.
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Пушилин сообщил, что восстановительные работы в Макеевке после обстрела уже начались
В Макеевке уже начались восстановительные работы после ракетного обстрела со стороны украинской армии, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Россия 24».
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Россиянка, заявленная под изменённым именем на Панарабские игры, отреагировала на ситуацию
Российская велогонщица Татьяна Малькова прокомментировала громкий скандал на стартовавших Панарабских играх в Алжире.
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Глава МВД Дарманен: во Франции во время беспорядков задержали 4 тысячи человек
Глава французского Министерства внутренних дел Жеральд Дарманен сообщил, что во время беспорядков в стране правоохранители задержали 4 тыс. человек.
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Фитнес-тренер Ёлгин предостерёг от занятий натощак
Персональный тренер, педагог, основатель института фитнеса TRENERS Георгий Ёлгин посоветовал не заниматься спортом натощак.
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Кардиолог Иванов посоветовал сердечникам рассчитывать питьевой режим в жару
Заведующий Центром кардиологии и терапии Научно-клинического центра №3 РНЦХ имени академика Б.В. Петровского, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Константин Иванов заявил, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется рассчитывать питьевой режим в жару.
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Психолог Хорс: с выгоранием сталкиваются работающие через силу люди
Психолог, кандидат наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс заявил, что профессиональное выгорание — это состояние, в котором человек испытывает негативные эмоции во время работы, и сталкиваются с таким состоянием те, кто работает через силу.