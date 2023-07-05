Tidningen Näringslivet Оригинал

TN: «заём стоит денег» — население Швеции накопило самые высокие долги за всю историю страны

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Задолженности шведских домохозяйств продолжают расти и достигли исторически высокого уровня, сообщает газета Tidningen Näringslivet. К такому выводу пришли авторы отчёта для правительства Швеции, в котором содержится предложение о введении единого долгового реестра и ограничении максимальных кредитных ставок. В докладе также призывают организации, предоставляющие займы населению, чаще напоминать клиентам о том, что брать займы дорого.
TN: «заём стоит денег» — население Швеции накопило самые высокие долги за всю историю страны
AP
За последние 15 лет потребительские кредиты шведских домохозяйств увеличились более чем вдвое. В Службе судебных приставов североевропейской страны зарегистрированы долги населения в объёме 101 млрд шведских крон, и на 102 млрд крон — у компаний по взысканию долгов. В новом отчёте, представленном министру по вопросам государственного управления Швеции Эрику Слоттнеру, было установлено, что долги граждан достигли исторически высокого уровня. По его словам, ситуация тревожна ещё и потому, что не прослеживается тенденция к снижению роста задолженностей, сообщает газета Tidningen Näringslivet.
 
По мнению одного из авторов отчёта Катрин Флоссинг, занимать деньги — это слишком, поскольку во многих случаях кредитная информация неверна или отсутствует. Эксперт пояснила, что растущие задолженности приводят среди прочего к повышенному риску самоубийств. Флоссинг предлагает ряд мер по избавлению от долгов, включая создание единого долгового реестра. В документе указывается, что такие меры представляют собой посягательство на неприкосновенность личной жизни, однако в данном случае такие ограничения представляются оправданными, подчёркивает издание.
 
В отчёте также предлагается ограничение процентной ставки на уровне 20%, в отличие от сегодняшних 40%. По данным проведённого анализа, в первую очередь от снижения потолка процентной ставки страдают так называемые потребительские кредитные организации. Половина кредитов от такого типа компаний имеют процентную ставку более 40% и суммарно затрагивает 1,1% потребительских кредитов. Несмотря на то что в целом эффект от ограничения будет очень скромным, таким образом должно быть сокращено «рискованное кредитование», в то время как кредитование крупными банками не пострадает.
 
Авторы доклада предлагают более строгие требования к учёту кредитной информации, а также напоминание призыва о том, что «заём стоит денег», при коммуникации с клиентами. Генеральный секретарь Шведской ассоциации потребителей Ян Бертофт, который сам участвовал в составлении отчёта, пишет в комментарии к документу, что хотел бы видеть более жёсткие предложения в отношении рекламы займов со стороны кредитных организаций, завершает Tidningen Näringslivet.
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