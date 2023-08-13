N-TV: только четверть обещанного — Европа сильно отстаёт по срокам поставки боеприпасов на Украину

07:30
Романо: «Аль-Хиляль» сделал серьёзное предложение Неймару
Саудовский «Аль-Хиляль» сделал серьёзное предложение нападающему «Пари Сен-Жермен» Неймару.
07:26
Онрубиа: ПСЖ и Мбаппе могут договориться о продлении контракта
В «Пари Сен-Жермен» надеются на возможное продление контракта с нападающим Килианом Мбаппе.
07:24
МВД Забайкалья: третий обвиняемый в избиении участника СВО сам сдался полиции
Третий обвиняемый в избиении участника специальной военной операции сам сдался полиции.
07:19
Тухель — о дебюте Кейна за «Баварию»: мне жаль его
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель оценил дебют нападающего Гарри Кейна за команду в матче за Суперкубок с «Лейпцигом».
07:14
Полуфинальный матч между Самсоновой и Рыбакиной перенесли из-за дождя
Матч 1/2 финала турнира в Монреале между россиянкой Людмилой Самсоновой и казахстанкой Еленой Рыбакиной перенсён из-за дождя.
07:10
Базы США на востоке Сирии подверглись ракетному обстрелу
Отряды ополченцев арабских племён, действующие против американских войск на востоке Сирии, выпустили ракеты по трём военным объектам США в провинциях Дейр-эз-Зор и Хасеке.
06:51
ВСУ шесть раз за час обстреляли Донецк
Вооружённые силы Украины за час шесть раз обстреляли Донецк.
06:40
РИА Новости: ВСУ провалили атаку на Первомайское и бросили раненых
ВСУ бросили раненых товарищей после провальной попытки захватить позиции российской армии у посёлка Первомайское на Авдеевском направлении в ДНР.
06:14
Число жертв лесных пожаров на Гавайях достигло 89
Число погибших на Гавайях в результате лесных пожаров увеличилось до 89.
06:01
В Приморье из-за паводка эвакуированы более двух тысяч человек
Более 2 тыс. человек, в том числе 405 детей, эвакуированы в Приморье из-за паводка.
06:00
Врач Кашух: нельзя есть консервы со вздувшейся крышкой и помутневшим рассолом
Екатерина Кашух, врач-гастроэнтеролог, рассказала в беседе с RT, как правильно готовить и хранить домашние консервы, чтобы не столкнуться с ботулизмом.
05:45
Минобороны: ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили над территорией Белгородской области украинский беспилотный летательный аппарат.
05:38
В Германии сообщили о решении Rheinmetall передать Украине беспилотники LUNA NG
Германский оборонный концерн Rheinmetall до конца 2023 года поставит ВСУ современный разведывательный беспилотник LUNA NG.
05:30
В крупных музеях Москвы назвали популярные экспонаты
В Третьяковской галерее, Государственном историческом музее, Московском музее современного искусства и в Государственном биологическом музее имени К.А. Тимирязева рассказали RT, какие экспонаты, представленные на их площадках, больше остальных привлекают внимание гостей. Так, в соответствующий рейтинг среди прочих вошли картины Виктора Васнецова, Александра Иванова, личные предметы императрицы Екатерины II, проекты современных художников и скелет дейнониха.
05:14
Российские штурмовые группы овладели двумя опорными пунктами ВСУ на Купянском направлении
Российские штурмовые группы овладели двумя опорными пунктами Вооружённых сил Украины на Купянском направлении.
05:07
Российские военные отразили пять атак на Краснолиманском направлении
Начальник пресс-центра группировки сил «Центр» Александр Савчук заявил об отражении российскими войсками пяти атак ВСУ на Краснолиманском направлении.
05:00
Специалист Глазков дал советы по выбору финансовых продуктов для пенсионеров
Финансовый эксперт Максим Глазков дал в беседе с RT рекомендации по выбору финансовых продуктов для пенсионеров.
04:56
Guancha: планы США по истощению России руками Киева полностью провалились
Обозреватель Guancha Дау Ланьцзян заявил, что стратегия Вашингтона по ослаблению России путём опосредованного конфликта на Украине провалилась.
04:38
Вильфанд: купальный сезон на Чёрном море продлится минимум до 10 октября
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что бархатный сезон на курортах Чёрного моря будет в этом году продолжительным — минимум до 10 октября.
04:21
Novinky: в Чехии украинец изнасиловал 15-летнюю девушку
В Чехии украинец изнасиловал 15-летнюю девушку и после засунул её в мешок.
04:06
За пророссийские взгляды арестованы 19 жителей Снигирёвки на правом берегу Днепра
Глава Снигирёвского района Херсонской области Юрий Барбашов заявил, что власти Киева проводят облавы на пророссийски настроенное местное население в районе на правом берегу Днепра.
03:23
Детский лагерь эвакуировали в пострадавшем от паводка Уссурийске
Детский лагерь «Астероид» эвакуировали в пострадавшем от паводка Уссурийском городском округе в Приморье.
03:10
Специалист Зверев: подъём заболеваемости ковидом может произойти в октябре
Научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Виталий Зверев выразил мнение, что россиянам стоит ждать подъёма заболеваемости коронавирусной инфекцией в октябре.
03:01
Украинский экс-министр Милованов: напряжение между Украиной и Польшей приведёт к расколу
Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что в напряжённых отношениях Варшавы и Киева возможны ошибки, которые приведут к расколу.
02:27
В Приморье подтоплено более 4,3 тысячи частных домов в 16 муниципалитетах
Количество подтопленных частных домов в Приморском крае 13 августа составило 4368.
02:05
Роналду заявил, что гордится первой победой «Аль-Насра» в Кубке арабских чемпионов
Нападающий Криштиану Роналду поблагодарил одноклубников и болельщиков за поддержку после победы «Аль-Насра» в Кубке арабских чемпионов по футболу 2023 года.
01:57
Бышовец считает, что «Спартак» слишком рано поверил в победу над «Уралом»
Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец заявил, что московский «Спартак» недооценил екатеринбургский «Урал» в матче четвёртого тура чемпионата России по футболу.
01:51
Вступило в силу распоряжение о перечне жизненно необходимых и важнейших лекарств
Распоряжение правительства России о расширении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов вступило в силу 13 августа.
01:41
Пименов: «Краснодар» сможет побороться за чемпионство в нынешнем сезоне
Бывший нападающий сборной России по футболу Руслан Пименов считает «Краснодар» одним из претендентов на золотые медали чемпионата России сезона-2023/24.
01:38
Опергруппа центрального аппарата МЧС России вылетела в Приморье в связи с наводнениями
В Приморский край направлена оперативная группа центрального аппарата МЧС России для координации работы по ликвидации последствий наводнений.
01:27
Welt: сомнения Шольца об отправке ракет Taurus вредят Украине
Обозреватель Welt Тор Барфус заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц вредит и Берлину, и Киеву, когда сомневается в решении о поставке Украине ракет Taurus.
01:24
Щитов уверен, что Свечников украсит чемпионат КХЛ
Бывший защитник клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Никита Щитов считает, что казанский «Ак Барс» правильно сделал, подписав контракт с нападающим Евгением Свечниковым.
01:13
Машина врезалась в столб на западе Москвы, два человека погибли
На Кутузовском проспекте на западе Москвы машина врезалась в столб, водитель и пассажир погибли.
01:08
Булыкин: «Крылья» слишком рано начали отмечать победу над «Локомотивом» в матче РПЛ
Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что футболисты самарских «Крыльев Советов» слишком рано поверили в победу над железнодорожниками.
00:55
Гуренко: потенциал «Локомотива» выше текущего места в турнирной таблице
Бывший полузащитник московского «Локомотива» Сергей Гуренко считает, что железнодорожники могли бы лучше стартовать в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.
00:38
Союз конькобежцев России начал расследование драки Епифановой с тренером
Президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев сообщил, что держит под контролем разбирательство по инциденту с участием Юлии Епифановой и её бывшего тренера Александра Кардакова.
00:25
Гол Беллингема помог «Реалу» обыграть «Атлетик» в матче первого тура Примеры
Мадридский «Реал» в гостях нанёс поражение «Атлетику» из Бильбао в матче первого тура чемпионата Испании по футболу.
00:19
MWM: российские Су-57 доказали свою эффективность на Украине
Российские истребители пятого поколения Су-57 показали свою эффективность на украинском театре военных действий.
00:14
Кремлёв считает, что в руководстве МОК относятся к спортсменам как к рабам
Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв раскритиковал отношение Международного олимпийского комитета (МОК) к спортсменам.
00:05
За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 154 снаряда
За прошедшие сутки украинская армия выпустила по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 154 различных артиллерийских боеприпаса.
23:53
Умерла дочь основоположника пилотируемой космонавтики Королёва
Дочь основоположника отечественной пилотируемой космонавтики Сергея Королёва Наталья умерла в возрасте 88 лет.
23:53
ПСЖ без Мбаппе сыграл вничью с «Лорьяном» в матче первого тура Лиги 1
«Пари Сен-Жермен» и «Лорьян» не смогли выявить победителя в матче первого тура чемпионата Франции по футболу.
23:47
Губерниев — об инциденте Дзюбы с журналистом: впору и правоохранительным органам вмешаться
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба должен понести справедливое наказание за неоправданную грубость в адрес журналиста.
23:39
Мэр Горловки сообщил о ранении мирной жительницы при обстреле ВСУ
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о ранении мирной жительницы при обстреле города со стороны украинских войск.
23:38
«Лейпциг» разгромил «Баварию» и впервые в истории выиграл Суперкубок Германии
«Лейпциг» нанёс разгромное поражение «Баварии» в матче за Суперкубок Германии по футболу 2023 года.
23:32
Турция запустила в космос ракету-зонд собственного производства
В Управлении оборонной промышленности Турции сообщили о запуске в космос ракеты-зонда собственного производства.
23:23
Ольмо оформил хет-трик к 68-й минуте матча Суперкубка Германии с «Баварией»
«Лейпциг» переигрывает «Баварию» с разгромным счётом в матче Суперкубка Германии по футболу.
23:21
Спасатели ликвидировали пожар в трюме грузового судна в Архангельске
Спасатели ликвидировали пожар в трюме стоящего у причала в Архангельске грузового судна «Терский берег».
23:15
Кейн дебютировал за «Баварию» в матче Суперкубка Германии с «Лейпцигом»
Нападающий Гарри Кейн дебютировал за «Баварию» в матче за Суперкубок Германии по футболу с «Лейпцигом».
23:10
Андреа Гонсалес Надер заменит убитого эквадорского политика на выборах президента
Кандидат в вице-президенты Эквадора Андреа Гонсалес Надер заменит недавно убитого Фернандо Вильявисенсио на выборах — её назначили новым кандидатом от движения «Строй».