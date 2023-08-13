N-TV: только четверть обещанного — Европа сильно отстаёт по срокам поставки боеприпасов на Украину

В начале этого года ЕС согласовал очередной пакет военной помощи Украине, в рамках которого планировалось закупить миллион различных артиллеристских снарядов на сумму в €2 млрд, сообщает N-TV. Но вот заканчивается лето, а Киев получил всего лишь меньше четверти обещанных боеприпасов, а именно 223 800 единиц, рассказывает немецкий телеканал.

В начале 2023 года страны-члены ЕС согласовали очередной пакет военной помощи Украине на сумму в €2 млрд, сообщает N-TV. На эти деньги европейцы собирались в течение года закупить миллион артиллеристских снарядов и отправить их Киеву, но сейчас выяснилось, что они очень сильно отстают от изначально заявленных сроков, сообщает N-TV.

На данный момент Украина получила меньше четверти обещанных боеприпасов, конкретно 223 800 единиц. Речь идёт о танковых снарядах, высокоточных снарядах дальнего действия, миномётных минах и ракетах различных типов, пояснили в Брюсселе.

В рамках первого этапа Киеву предоставили боеприпасы, хранящиеся на складах ряда стран-членов ЕС. Теперь в Европейском оборонном агентстве идут разговоры о совместной закупке снарядов у европейских производителей.

Всего с начала боевых действий на Украине ЕС потратил на военную помощь Украине €20 млрд. Недавно Эстония объявила, что окажет Киеву дополнительную поддержку и поставит огнестрельное оружие и боеприпасы.