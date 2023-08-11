Daily Telegraph: Германия купила у бельгийской компании устаревшие танки, чтобы подлатать их и отправить на Украину

Германия купила у частной бельгийской оружейной компании 50 танков Leopard 1, сообщает The Daily Telegraph. Брюссель продал их ещё пять лет назад как устаревшие, и всё это время они пылились на складах. Немецкий концерн Rheinmetall обирается отремонтировать часть из них и отправить на Украину, а остальные машины разобрать на запчасти. Берлин профинансирует всё это предприятие в рамках многомиллионного пакета военной помощи Киеву.
Германия купила 50 танков Leopard 1, которые уже давно «собирают пыль» на складах в Бельгии, сообщает The Daily Telegraph. Немецкий концерн Rheinmetall планирует подлатать часть из них, а потом отправить на Украину. Остальные машины будут разобраны на запчасти. Берлин обещал профинансировать ремонт в рамках пакета военной помощи Киеву, сумма которого составляет €700 млн.
Армия Бельгия ещё пять лет назад продала эти 50 танков за €2 млн частной оружейной компании, обосновав такой шаг тем, что техника устарела. На фоне боевых действий на Украине бельгийское министерство обороны предприняло попытку выкупить их обратно, чтобы отправить Киеву, но компания назвала необоснованно завышенную цену.
Теперь же о покупке машин смог договориться Rheinmetall. Его заинтересовали бельгийские «леопарды» после того, как Швейцария отказала своему оружейному концерну Ruag в выдаче разрешения на продажу Германии 96 танков Leopard 1. Эта модель была создана ещё в 60-ые годы прошлого века. Она легче и не такая мощная как её преемник Leopard 2. Ожидается, что бельгийскую технику удастся быстро отремонтировать, и она прибудет на Украину в срок от четырёх до шести месяцев.
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